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'AKP'li Muhammed Çetin de istifa edecek' iddiası

17 Aralık operasyonlarının ardından AKP'den ayrılan milletvekili sayısının AKP İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin'in de istifası ile birlikte sekize çıkacağı öne sürüldü

31 Ocak 2014 12:27

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP’de kesin ihraç istemiyle disipline gönderilen son milletvekili olan İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin'in de istifa edeceği iddia edildi. Çetin’le birlikte 17 Aralık operasyonlarının ardından AKP’den ayrılan milletvekili sayısı sekize çıkacak.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun “partiye zarar verdiği, parti içinde fitne yaratan konuşmalar yaptığı” gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Müşterek Disiplin Kurulu’na havale ettiği Çetin, bugün saat 14.00’de Meclis’te basın toplantısı yapacağını duyurdu. Çetin’in toplantıda partiden istifasını açıklaması bekleniyor.

 

Gülen'in internete düşen ses kayıtlarında vekillerin istifası 

Fethullah Gülen'in dün akşam saatlerinde internete düşen ses kayıtlarında AKP'li milletvekillerinden bazılarının istifa edeceği iddia edildi. AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal ve İstanbul Milletvekili Hakan Şükür gibi bri çok ismin AKP ile yollarının ayrılacağı iddialar arasında yer alıyor.

Yazılı istediler

 

Çetin, ihraç istemi üzerine haksızlığa uğradığını, kendisine atfedilen konuşmaları yapmadığını belirterek disiplin kurulunun karşısına çıkıp neyle suçlandığını öğrenmek istediğini belirtmişti. Ancak Ak Parti Disiplin Kurulu’nun yazılı savunma istemesinin ardından Çetin istifa kararını aldı.

 

Sekizinci yıl

 

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından parti içine dönük eleştirileri nedeniyle Kütahya Milletvekili İdris Bal ihracı istenince istifasını açıklamıştı. Ardından eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ve İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, benzer süreçle partiden ayrıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve Burdur Milletvekili Hami Yıldırım ise haklarında disiplin işlemi olmamasına karşın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımına tepki göstererek AK Parti’den ayrılmışlardı.

 

319’a düşüyor

 

Çetin son bir buçuk ayda partiden kopan sekizinci milletvekili oluyor. Çetin’in istifasıyla AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 319’a düşecek. Milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dilekçesi ise halen AK Parti Grup Yönetim Kurulu’ndan Meclis Başkanlığı’na iletilmediği için işleme alınmadı.

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