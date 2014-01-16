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'Ayakkabı kutun kaç numara' espirisi AKP'li vekile ihraç yolunu açtı

AKP İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin, parti tüzüğüne aykırı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edildi

16 Ocak 2014 17:19

Hülya Karabağlı / ANKARA  

Disipline  ihraç istemiyle  sevkedilen  İstanbul  Milletvekili Muhammed Çetin’i, milletvekili  arkadaşları  “Partimize zarar  veren açıklamalar yapıyor” diye ihbar etti. Çetin’in, tüm konuşmaları da Grup Yönetim Kuruluna gönderildi. Çetin'in, bir milletvekili arkadaşına yönelik “Ayakkabı kutun kaç numara, maşallah ayakların 85 numara, senin kutun büyüktür” ifadeleri kullandığı bilgisi de yer aldı.

AKP Grup Yönetim Kurulu,İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin’i kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevketti.  Çetin’in disipline götüren süreçte  bazı milletvekilleri  ihbar yöntemiyle önemli rol oynadı. Aralarında Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile İzmir Milletvekili Ali Aşlık’ın da olduğu  isimler "Partimize zarar  veren ve partimiz  aleyhine  konuşuyor” ihbarları  yaptıkları öğrenildi.  Bozkır ve Aşlık’ın, Çetin’in konuşmalarını da not ederek bir dilekçeyle Grup Yöntemine başvurduklarına dikkat çekiliyor.

AKP Grup Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantıda, Çetin’in, durumunun parti tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle  disiplin yolunu açtığı belirtiliyor.

Hükümet- cemaat arasında başlayan kavgadan sonra AKP Grubunda en merak edilen iki simden biri  Muhammed Çetin  olmuştu. Çetin ve İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, cemaate yakın milletvekili olarak  biliniyor. İşbilen,  son olaylarda partiden istifa etmeyeceğini açıklayan  isim olmuştu.

AKP’de, daha önce Kütahya Milletvekili İdris Bal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ve İzmir Milletvekili Erdal Kalkan da  parti tüzüğüne aykırılık gerekçesiyle   ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmişlerdi. 4 milletvekili de, savunma yapmadan  ve kararı beklemeden AKP’den istifa ettiler.

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