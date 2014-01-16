'Ayakkabı kutun kaç numara' espirisi AKP'li vekile ihraç yolunu açtı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Disipline ihraç istemiyle sevkedilen İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin’i, milletvekili arkadaşları “Partimize zarar veren açıklamalar yapıyor” diye ihbar etti. Çetin’in, tüm konuşmaları da Grup Yönetim Kuruluna gönderildi. Çetin'in, bir milletvekili arkadaşına yönelik “Ayakkabı kutun kaç numara, maşallah ayakların 85 numara, senin kutun büyüktür” ifadeleri kullandığı bilgisi de yer aldı.

AKP Grup Yönetim Kurulu,İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin’i kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevketti. Çetin’in disipline götüren süreçte bazı milletvekilleri ihbar yöntemiyle önemli rol oynadı. Aralarında Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile İzmir Milletvekili Ali Aşlık’ın da olduğu isimler "Partimize zarar veren ve partimiz aleyhine konuşuyor” ihbarları yaptıkları öğrenildi. Bozkır ve Aşlık’ın, Çetin’in konuşmalarını da not ederek bir dilekçeyle Grup Yöntemine başvurduklarına dikkat çekiliyor.

AKP Grup Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantıda, Çetin’in, durumunun parti tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle disiplin yolunu açtığı belirtiliyor.

Hükümet- cemaat arasında başlayan kavgadan sonra AKP Grubunda en merak edilen iki simden biri Muhammed Çetin olmuştu. Çetin ve İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, cemaate yakın milletvekili olarak biliniyor. İşbilen, son olaylarda partiden istifa etmeyeceğini açıklayan isim olmuştu.

AKP’de, daha önce Kütahya Milletvekili İdris Bal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ve İzmir Milletvekili Erdal Kalkan da parti tüzüğüne aykırılık gerekçesiyle ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmişlerdi. 4 milletvekili de, savunma yapmadan ve kararı beklemeden AKP’den istifa ettiler.