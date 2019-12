-AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: TWEET'İNİ SEVSİNLER ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'la ilgili iletisini eleştirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a yönelik yazısı 'senin gibi zalime' diye başlıyor. 'Tweet'ini sevsinler. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan ile ilgili ''Senin mali sicilin bozuk, elimde belgeler var'' dediğini ve ''Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bir bankada havuz hesabı açtırarak, belediye şirketlerinden para aktardığına'' dair iddiada bulunduğunu belirten Çelik, CHP liderine, ''Eğer bunu ispat edecek elinizde iddia varsa, 24 saat size süre veriyoruz bunu Cumhuriyet savcılıklarına teslim etmez veya bunu çıkıp televizyonlarda bütün aleme ilan etmezseniz sizi namert, iftiracı ilan edeceğiz'' dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarının 9 Nisan 1999'da dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'ın Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazıya dayandığını; yazıda, ''Belediyeye bağlı şirketlerin seçim çalışmaları nedeniyle Refah Partisine para aktardığı, bundan da Belediye Başkanı Erdoğan'ın haberdar olduğuna dair duyum alındığının'' belirtildiğini aktardı. Çelik, o dönemde iddiaların araştırıldığını ve ispat edilemediğini kaydetti. Bu iddiaların 2003'te dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından da dile getirildiğini anlatan Çelik, ''Bu iddiaları son 4 yıldır hiçbir savcı gündeme getirmedi de siz neden o zamandan bu yana belgeleri ortaya koymadınız. Buna çamur atma, iftira siyaseti denir. Kılıçdaroğlu bunu hep yapıyor. Kılıçdaroğlu, doğru formatında yalanı çok iyi beceren bir siyasetçidir'' diye konuştu. CHP'nin, camilerin inşasında yolsuzluk yapıldığıyla ilgili iddialarını hatırlatan Çelik, camiler konusunda CHP'nin dosyalar dolusu sabıkası olduğunu savundu. ''Elimde CHP'nin yok ettiği camilerin AK Parti tarafından yeniden yapıldığına dair belgeler var'' diyen Çelik, belgeleri basın mensuplarına gösterdi. -''TWEET'İNİ SEVSİNLER''- Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM önünde eylem yapan öğrencilerle ilgili ''Hırsızlık yapsa içeri girer, hayali ihracat yapsa AKP'den milletvekili olur'' şeklindeki sözlerini de hatırlattı. Hüseyin Çelik, milletvekilleri hakkında 724 fezleke bulunduğunu, bunun 496'sının BDP, 125'inin AK Parti, 71'inin CHP ve 29'unun MHP milletvekillerine ait olduğunu anlattı. Fezlekesi olan milletvekillerinin partilere oranını ise şöyle sıraladı: ''AK Parti'nin yüzde 37, CHP'nin yüzde 70, MHP'nin yüzde 41.'' CHP milletvekilleri hakkındaki 71 dosyanın ''hakaret, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit, kasten yaralama, karşılıksız çek, Ergenekon silahlı örgütüne üye olmak'' gibi suçları içerdiğini belirten Çelik, AK Parti'liler hakkında bu suçlardan daha hafif suç vasıflarıyla ilgili dosyalar bulunduğunu söyledi. CHP'li bazı belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili açılan soruşturmaları da anımsatan Çelik, ''Yıllardır iktidara gelemediniz, iktidara gelseydiniz Türkiye'nin eti değil, kemiği de kalmazdı'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wikileaks belgeleriyle ilgili yaptığı açıklamaları da eleştiren Çelik, ''ABD'li diplomatların CHP patentli, CHP malı dedikodularına Sayın Kılıçdaroğlu hemen atladı. CHP ile ilgili de bir ahlaksız video sızmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu bu video sizi Genel Başkanlığa taşıyabilir ama Wikileaks belgeleri de, bu çirkin üslubunuz da bu karalamalarınız da bu hakaretleriniz de sizi başbakanlığa, CHP'yi de iktidara taşımaz'' dedi. Hüseyin Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'la ilgili iletisini de eleştirerek, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a yönelik yazısı 'senin gibi zalime' diye başlıyor. 'Tweet'ini sevsinler. Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu, diplomatik dedikoduların üzerine atlayarak kendi ülkesine haksızlık etmiştir. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ''Dersimli'' olduğunu belirten Çelik, AK Parti olarak her türlü ırkçılığı ve bölgeciliği ayaklar altına aldıklarını, Kılıçdaroğlu'nun Türk, Kürt, Alevi, Sünni, doğulu, batılı olmasının kendileri için fark etmeyeceğini söyledi. Çelik, ''Ama sayın Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bile dürüst değil. Kendisi Dersimli, Alevi-Kürt olmasına rağmen 'CHP içindeki geleneksel yapı beni bu halimle kabul etmez, bana tahammül edemez' endişesi ile bir anda Türkmen oldu çıktı. İnsanların kendi kimliği ile ilgili bu kadar oportünist olması kabul edilebilir değil'' diye konuştu. -BAHÇELİ'NİN ÜSLUBU- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları eleştiren Çelik, Bahçeli'nin bugün gazetecilerle bir araya geldiğini belirtti. Çelik, şunları söyledi: ''Gazeteci arkadaşlarla da görüştüm Sayın Bahçeli ikili münasebetlerinde, insanlarla karşı karşıya gelip konuştuğu zaman son derece kibar, son derece beyefendi bir görüntü veriyor. Fakat grup toplantısına çıktığı zaman o metinleri kim yazıyorsa orada adeta her grup toplantısında birer küfürname, birer hakaretname okuyan bir Bahçeli ile karşılaşıyorsunuz. Sayın Bahçeli'ye buradan sesleniyorum; Bu metinlerinizi kim yazıyorsa lütfen onları değiştirin. Bu metinlerle, bu metinlerdeki ifadelerinizle, bu konuşmalarınızla insanların ikili olarak karşı karşıya geldiği Devlet Bahçeli arasında çok büyük zıtlıklar vardır ve insanlar istemeden 'Bahçeli vardır, Bahçeli'den içeri' demek zorunda kalıyor.'' DİSK'in kurucu genel başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin davanın 30 yılı aşması üzerine zaman aşımına uğradığını anımsatan Çelik, geciken adaletin adalet olmadığını belirtti. Davanın Yargıtay'da sadece 4 yıl beklediğini belirten Çelik, ''Sizin işte o toz kondurmadığınızı mekanizmalar var ya, referandum süresince avukatlığını yaptığınız o mekanizmaları sorgulayınız. Yargı reformunu AK Parti bunun için gündeme getiriyor, HSYK'nın yapısını değişmesini AK Parti bunun için gündeme getiriyor'' dedi. Söz konusu davanın zaman aşımına uğramasından ''büyük elem ve üzüntü'' duyduklarını da ifade eden Çelik, ''Kemal Türkler davasını sanki hükümet engelledi iddiasında bulunmak hezeyandır'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin engelliler ve kadınlar için çalışma yapmadığı iddiasında bulunduğunu belirten Çelik, bunların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ortopedik, zihinsel ve birçok engelin rehabilitasyonunun mümkün olduğunu vurgulayan Çelik, ''Bir çeşit engellilik vardır onun rehabilitasyonu mümkün değildir, bu da vicdanen engelli olmaktır, gönülden engelli olmaktır. Bu iddiaların sahipleri vicdanen engellidir'' diye konuştu. AK Parti döneminde Özürlüler Kanunu'nun çıkarıldığını anımsatan Çelik, özürlüler ve yakınlarına sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi. -'İSRAİL'İN TAZMİNAT ÖDEYECEĞİ' İDDİALARI- Bir gazetecinin Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının ardından İsrail'in, mağdurların ailelerine 100'er bin dolar tazminat ödeme önerisinde bulunduğuna ilişkin bazı haberlerin olduğunu anımsatması üzerine Çelik, bu konuya ilişkin yabancı bir ajanstan haber geçtiğini söyledi. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldığını ifade eden Çelik, konuyla ilgili sadece bir haberin olduğunu, resmi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Saldırıya ilişkin Başbakan Erdoğan'ın birçok açıklamasının olduğunu da anımsatan Çelik, şöyle konuştu: ''Mavi Marmara ile ilgili 9 canımız gitti. İsrail hükümetinden diplomatik dilde taziye bekliyoruz, özür bekliyoruz. Ayrıca tazminat ödenmesi gerekiyor. Sayın Başbakan'ın İsrail'in kendisi ile İsrail halkı ile bir derdi yoktur. Sayın Başbakan'ın, AK Parti'nin, Hükümet'in de Türkiye'deki Musevi vatandaşlarımızla bir problemi yoktur. Onların hepsi bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Bir tekinin kılına da halel, zarar gelmesini istemiyoruz, bu konuda çok hassasız. Bizim dünya Musevileri ile de bir derdimiz yok. Antisemitizm bizim kenarımızdan, kıyımızdan geçmez. Fakat İsrail hükümetini eleştirmek antisemitizm demek değildir. Türk hükümetini eleştirenler Türk düşmanlığı mı yapıyor? Biz Netanyahu'nun başında bulunduğu hükümetin Filistin halkına yaptığı cevr-u cefadan rahatsız olduğumuzu her vesileyle dile getiriyoruz. Bizim İsrail halkı ile bir problemimiz yok.''