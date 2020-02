AK Parti'li Çelik: Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, \"Asgari ücret komisyonuyla ilgili haberleri bakanımızla konuştuk. Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak\" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi\'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, ilk olarak yerel seçimlerde AK Parti\'den İstanbul\'da Binali Yıldırım, Ankara\'da Mehmet Özhaseki\'nin olacağı yönündeki iddiaların hatırlatması üzerine şunları söyledi:

\"Şu anda isimler ile ilgili her şey spekülasyondur. Ne zaman kesinleşir AK Parti bunları açıkladığı zaman kesinleşir.\"

Türk İş ile DİSK\'in Asgari Ücret Komisyonunun normalden önce toplanmasını istemesini hatırlatılması üzerine Çelik, \"Asgari ücret komisyonuyla ilgili haberleri bakanımızla konuştuk. Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak\" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın, dövizde yaşanan dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını öne sürmesinin hatırlatılması üzerine Çelik, şöyle konuştu:

\"Dolayısıyla bu saklı gizli bir mesele değil. Sistematik şekilde tırmandırılmak istenen bir sonuç olarak görülüyor. Şimdi konuşacağımız kısmı bu kadardır. Size herhangi bir başkenti ifade edecek değilim. Benim suskunluğumdan bile bir sonuç çıkarırsınız. Saldırıların, o gün kimlerin söylemleriyle gerçekleştiği her şekilde ortadadır. Türkiye bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkan ve kapasitesiyle atlatmayı başarmıştır.\"

\'SAYIN GÖKÇEK AK PARTİ AİLESİNİN İÇERİSİNDE BİR SİYASETÇİ\'

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’den Melih Gökçek’in adaylığını sorduğumuzda \'94’den beri yol arkadaşım\' ifadesini kullandı. AK Parti’nin adayı Melih Gökçek olabilir mi? Ayrıca bugün yine bir kulis iddiasıydı. MHP İstanbul adayının Bedrettin Dalan olabileceği ama Dalan \'düşünmüyorum\' olarak açıkladı. MHP’nin Gökçek ve Dalan ismini açıklaması siyasi hamle olarak yorumlandı. Siz neler söyleyeceksiniz\" sorusuna Çelik, şöyle yanıt verdi:

\"Bunlar tabiidir. Her parti adaylarını açıklayacak. Herkes kendi ismi altında bu seçime giriyor. Herkesin kendi siyasi ajandası var. Her parti kendi planlamasını yapmıştır. Kesinlikli siyasi aktörlerle görüşüyorlardır. Siyasetin doğası gereği olan tartışmalardır. Dün sayın Cumhurbaşkanımız Gökçek ile ilgili olarak kendisinin dava arkadaşlığına, kardeşliğine vurgu yaparak açıklama yaptı. Bu sayın Gökçek’in AK Parti ailesi içinde kardeşlikle nitelenen bir siyasi şahsiyet olarak bir vurgudur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu şekilde değerlendirmiştir. Sayın Gökçek AK Parti ailesinin içerisinde bir siyasetçi. Bulunduğu konum ne olursa olsun bu konum değişmez. Bu açıklamalar kimlerin aktif olarak adayımız olacağı, olup olmayacağı şekilde bir sonuca bizi şu aşamada götürmez. Dünkü açıklama dava arkadaşlığına, kardeşliğe vurgu olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum.\"

AB Türkiye Raportörü Kati Piri\'nin İstanbul Havalimanı\'yla ilgili eleştiri tweetlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, \"Kati Piri’yi ciddiye almayın\" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ GÖSTERDİ

Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun son grup toplantısında kaydettiği sözlere tepki göstererek, şöyle konuştu:

\"Sayın Kılıçdaroğlu’nun son grup konuşmasında ortaya koyduğu sözler utanç vericidir. Bir şeyin altını çizmek isterim. Kendisi askerlikle ilgili meselelerden bahsederken, siyasette bir kural vardır. Aileyi işin içine karıştırmayacaksın, dışında tutacaksın. Utanç verici şekilde, kendi oğlunun askerliğinden bahsederken, Cumhurbaşkanımızın oğullarının askerlik konularını gündeme getiriyorlar. Elinde akıllı telefon var, kendi söylediğinin yalan olduğunu görecek. Bir tanesi askerlik görevini yurt dışında okurken icra etmiştir, diğeri sağlık sorunu sebebiyle icra edememiştir. Bunu gündeme getirmek genel başkana yakışıyor mu. Şahsiyetli siyasetçiler ailesi konu olduğu zaman kendini öne atar. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Hem kendi ailesini, hem cumhurbaşkanımızın ailesini işin içine karıştırıyor. Birincisi cumhurbaşkanımızın ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Yine işin içine karıştırdığı için kendi ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Bu saygın olmayan, güçlü siyasi şahsiyetlere yakışmayan durumu açık ve net şekilde kınıyoruz.\"

\'CESEDİN YERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ\'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçık\'nın öldürülmesiyle ilgili konuşan Çelik, \"Bu yüksek düzeyden talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir\" yorumunda bulundu. Kaşıkçı\'nın öldürülüp parçalara ayrıldığını Suudi Başsavcının da söylediğini belirten Çelik, şunları söyledi:

\"Bu talimatı verenler kimler. Kimseyi peşinen suçlamıyoruz, hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız \'bu olayın örtülmesine müsaade etmeyeceğiz\' dedi. Bir, cesedin yerini öğrenmek istiyoruz. İki, bunu yapanların ifadelerinin adli makamlarımızla paylaşılmasını istiyoruz. Üç, yerli işbirlikçinin kim olduğunun iletilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde gerçekleşmiştir bu eylem. Dolayısıyla bu şahısların adil şekilde yargılanması için bu yargılamanın İstanbul’da yapılması gerekir. Bunlar yapılmadığı sürece bu gündemden düşmeyecek hiçbir şekilde.\"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine yaptığı açıklamalara tepki gösteren Çelik, \"Türkiye\'nin azılı düşmanları bile bu soruşturmada Cumhurbaşkanımızın tavrını takdir ederken, dünyada bir tek Kılıçdaroğlu\'ndan kara propaganda geliyor. Bu çok tehlikeli bir ruh hali. Kendi ülkesini sürekli zor duruma düşürmek isteyen birisinin ruh hali\" diye konuştu.

\'DONANIM VE TEÇHİZAT KONUSUNDA ASKERİMİZİN HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİ YOKTUR\'

Çelik, Tunceli\'de 2 askerin donarak şehit olmasına çok üzüldüklerini ve yüreklerinin kanadığını söyledi. Askerlerin teçhizatlarının uluslararası standartlarda olduğunu kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

\"İstedikleri kurumdan öğrenebilirler, elimde listeler de var. Askerimiz hangi donanıma, teçhizatlara sahiptir? Hatta kendilerine başka ek teçhizatlar verilmektedir. Donanım ve teçhizat konusunda askerimizin herhangi bir eksikliği yoktur. 12 kişilik tim bırakıldıktan sonra, İçişleri Bakanımız da açıkladı. Bozkır bir bölge, birden bire hava şartları değişiyor. Helikopter ulaşamıyor. Nakledildiklerinde şahadet mertebesine erişiyorlar. Diğer Mehmetçiklerimiz taburcu ediliyor. Yine savcılık adli soruşturmayı, jandarma da idari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.\"

Çelik, 2 askerin şehit olması ile ilgili olarak hükümete tepki gösteren Kılıçdaroğlu\'na, \"Google\'a girerek öğrenilebilecek bir şeyi bilmeyen birisiyle karşı karşıyayız\" diye cevap verdi.

\'BU TİP İFADELERİ SORUNLU BULUYORUZ, KATILMIYORUZ\'

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, \'İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır\' sözlerine tepki gösteren Çelik, \"Bu tip ifadeleri sorunlu buluyoruz, katılmıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla YÖK de konuyla ilgilenmektedir. Bu ifadeleri incelemektedir. YÖK tarafından bu konuyla ilgili değerlendirme yapılacaktır. AK Parti açısından bunlar her zaman sorunlu ifadeler olarak görülür. Katılmadığımızı ifade etmek istiyorum\" dedi.

\'BAHSETTİKLERİ RAPORLAR, FİZİBİLİTELERİN TAMAMI YANLIŞTIR\'

İstanbul Havalimanı ile ilgili CHP\'nin iddialarına cevap veren Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bunun en temelinde bir takım gruplar da bir takım siyasi partiler de, Kati Piri gibi aktörler de buranın çevreyle ilgili bir takım sıkıntılar yaratacağından söz ediyor. Biz iddia ediyoruz ki, bu raporlar iyi okunduğunda dünyanın en büyük çevre projelerinden birisidir. Burada madenler tarafından delik deşik edilmiş arazinin yeniden ihya edilmesidir. Bundan sonrası için de yukarıdaki göllerin ihya edilmesiyle ilgili cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştur. Çevre ile ilgili konu burada devam edecektir. Ayrıca dünyanın en büyük yeşil binasıdır. Bu bakımdan herkesin gıpta ile bakacağı çevre projesi olarak kayıtlara geçmiştir. O grup konuşmasında bir takım sorular soruyor. Cumhurbaşkanımız bunu grup toplantısında net bir şekilde açıkladı. Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. Sözleşme sürecinde devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro. Toplamda 32.4 milyar avro vergiler hariç böyle bir ekonomik büyüklük Türkiye\'ye kazandırılmıştır. Dolayısıyla bahsettikleri raporlar, fizibilitelerin tamamı yanlıştır. Keşke isminde \'Cumhuriyet\' olan isminde \'halk\' olan partinin genel başkanı da orada olsaydı. Türkiye’nin bu gurur gününde, bu eserin sevincine kendisi de bu coşkuya ortak olsaydı. Fakat sadece cumhuriyet demekle, halk demekle olmuyor.\"