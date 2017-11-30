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Politika

Ak Partili Çalık: Gönülden kurduğumuz bağları güçlendireceğiz

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları-Zonguldak'ı Dinliyoruz Çalıştayı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu projeyle gönülden kurduğumuz bağları daha da güçlendireceğiz" dedi

30 Kasım 2017 17:25

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları-Zonguldak\'ı Dinliyoruz Çalıştayı\'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, \"Bu projeyle gönülden kurduğumuz bağları daha da güçlendireceğiz\" dedi. 
AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Zonguldak\'ta bir otelde düzenlenen \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları-Zonguldak\'ı Dinliyoruz Çalıştayı\'na katıldı. Sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı çalıştayda konuşan Çalık, 2002 yılından bu yana sosyal devlet inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. Gönül adımlarını 2002 yılında başlattıklarını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:
\"Biz adımlarımızı 2002 yılında başlattık. O gün bu gündür de gönülden gönüle milletimizle bir bağ kurduk. İnşallah bu bağımızı her geçen gün güçlendirerek ülkemizi umut dolu yarınlara taşıyoruz. Geliştirdiğimiz tüm bu sosyal politikalarla milletimize layık olduğu hizmeti ulaştırmak için 15 yıldır çalışmaktayız. Ak Parti olarak ülkemizde sadece kağıt üzerinde kalmış sosyal devlet anlayışını hayata geçirdik. Bugün burada da yine Allah’ın izniyle dertlere derman aramaya, gönüller yapmaya geldik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yola çıktığımız \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları\' projemizle gönülden kurduğumuz bağları daha da güçlendireceğiz. 16 yıldır uyguladığımız sosyal politikalarımızı hep birlikte gözden geçireceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan doğrudan kendilerinden dinleyerek çözümler üreteceğiz.\"

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