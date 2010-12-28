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Yaşam

AK PARTİLİ BAŞKAN KALBİNE YENİLDİ BİTLİS (A.A)

28 Aralık 2010 16:26

-AK PARTİLİ BAŞKAN KALBİNE YENİLDİ BİTLİS (A.A) - 28.12.2010 - Bitlis merkeze bağlı Yolalan Belde Belediyesinin AK Partili Başkanı Murat İnan (70) vefat etti. Dün gece Mersin'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren İnan'ın cenazesi, Yolalan Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda partili, kurum amiri ve vatandaş katıldı. -20 YIL MUHTARLIK, 17 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI- İnan, Yolalan'da 4. kez belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Yörede ''Murat Ağa'' olarak anılan 10 çocuk babası Murat İnan (70), belediye başkanlığından önce beldede 20 yıl muhtarlık yapmıştı. 1990'da belediye başkanlığına seçilen İnan, daha sonra 1999-2004 ve 2004-2009 döneminde belediye başkanlığı görevini yürütmüştü. İnan, son yerel seçimlerde de aday olduğu AK Parti'den oyların büyük çoğunluğunu alarak başkanlık görevine yeniden seçilmişti.  

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