-AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU TBMM (A.A) - 08.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışındaki vatandaşların oy kullanması konusundaki kararının düzeltilmesi için YSK'ya başvurduklarını söyledi. İpek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şöyle konuştu: ''YSK'nın yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili daha önce vermiş olduğu kararın düzeltilmesi için dün başvuru yaptık. Nihai kararı YSK verecek. YSK'nın daha önce verdiği karar konusunda partilerin yaptığı açıklamalar biliniyor. Almanya tarafında da bir sorun yok. Almanya hükümeti, bu konuda ortaya koyduğu çekinceyi de kaldırdı. YSK'nın kararını bekleyeceğiz.''