AK Parti'den Kocaoğlu'na kaplumbağalı gönderme

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'nun hükümet tarafından kente yapılan yatırım tutarının 45 milyar TL değil 13 milyar TL civarında olduğu yönündeki iddisına, yatırımları anlatarak yanıt verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kocaoğlu\'nun Halkapınar- Otogar metro hattını belediye olarak yapabilecekleri yönündeki sözlerini hatırlatarak, Galabagos kaplumbağasının resmini gösterdi ve \"Senin metro yapma kabiliyetin ortada. Galabagos kaplumbağası, kaplumbağalar içerisinde en yavaş olanıdır. Bir günde 210 santimetre hareket eder. Belediyenin yaptığı Üçyol- Üçkuyular metrosu da bir günde sadece 188 santimetre ilerleyebilmişti\" dedi.

AK Parti İzmir il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'nun açıklamalarına yanıt verdi. Kaya, Başbakan Binali Yıldırım\'dan altı aydır randevu alamadığını, Selçuk İZBAN hattında yaşanan gerginlik nedeniyle de Başbakan\'dan özür beklediğini söyleyen Kocaoğlu\'nun kendi siyasi geleceğini düşünerek bilerek ve isteyerek o tutumu sergilediğini öne sürdü. Kaya, \"Yazdığı senaryo oynadığı oyun hiç hoş değildir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım\'a karşı yanlış tutum sarf etti. Beyanları asla kabul edilemez. Bu devlet terbiyesinden bir haber olmaktır, haddini bilmemektir. Aziz Kocaoğlu\'nu herkes çok iyi bilmektedir. Kendi siyasi geleceğini düşünerek, bilerek, isteyerek Selçuk\'ta ortaya koyduğu ve devam ettirdiği tutum, belediye makamına yakışmamaktadır. Özür dileyecek birisi varsa o da Aziz Kocaoğlu\'dur\" dedi.

Kocaoğlu\'nun Hükümet\'in İzmir\'e 45 milyar değil, 13 milyar TL yatırım yaptığı, kendisine oy vermeyen kenti cezalandırdığını yönündeki açıklamalarını da hatırlatan Kaya, yatırımları bakanlık olarak açıkladı ve toplam 45.65 milyar lira olduğunu söyledi. Kaya, \"Ha Kocaoğlu ha Kılıçdaroğlu. İkisi de haftalardır yalanlarına devam ediyor. Birisi yalanlarıyla Türkiye gündemini diğeri yalanlarıyla İzmir gündemini değiştirip, algı yönetiyor. Kocaoğlu\'na \'hodri meydan\' diyorum. İddialarının belgesi varsa çıksın ortaya koysun. Biz kalem kalem ortaya koyuyoruz. Belgen varsa çık İzmirli hemşerilerimizin önüne koy. Yoksa yalan söylediğin için özür dile. Kocaoğlu kanıtlamazsa yalancıdır. Çık ispat et\" dedi.

GÜNDE 210 SANTİM HAREKET EDEN KAPLUMBAĞAYA BENZETTİ

AK Partili Kaya, belediyenin Halkapınar- Otogar metro hattını yapabileceği yönündeki açıklamasını da eleştirerek, \"Sayın Kocaoğlu, İzmirlileri güldürme. Metro yapma kabiliyetin ortada. Büyükşehir Belediyesi’nin metro yapma hızını test edeceğimiz canlı kaplumbağadır. Kaplumbağa çeşitlerini inceledim. Çeşitleri var. Bu resimdeki Galapagos kaplumbağası. Bu kaplumbağa günde 210 santim hareket ediyor. Günün 12 saatini uyuyarak geçiriyor. 2005- 2013 yılları arasında Büyükşehir bir günde 188 santim ilerleyerek metro çalışması yaptı. Galapagos kaplumbağası bile daha hızlı hareket ediyor. Kocaoğlu Galapagos kaplumbağasından bile yavaş. Bu metro işinin eziyet haline gelmesini istemiyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan İzmir’deki metro konusunda yakında değerlendirmelerini net şekilde ortaya koyacak\" dedi.

\'52 KATRİLYON LİRAYLA NE YAPTIN ONU SÖYLE\'

Kocaoğlu’nun ‘Hükümet\'in bütçesinin yanında Büyükşehir bir garip belediyedir’ sözünü hatırlatan Kaya, Kocaoğlu’nun görevde olduğundan bu yana 52 katrilyon 785 trilyon bütçeye sahip olduğunu ifade ederek, \"Bu kadar parayla ne yaptın?\" diye sordu. Kaya, Büyükşehir Belediyesi\'nin bütçesinin 10 bakanlıktan daha büyük olduğunu belirterek, AK Parti\'nin oy alamadığı İzmir\'i cezalandırdığı yönündeki iddiaya da \"Oy yoksa yatırım da yok\' diyor. İzmir\'ın payı Kocaeli’nden sonra ikinci sırada. Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana 52 katrilyon 785 trilyon bütçe kullandı. Plansızlık, beceriksizlik vizyonsuzluk. Bu kadar önemli kaynakla İzmir’in yılları heba edildi. Sayın Kocaoğlu gereksiz polemikleri, kongre komiserliğini ona buna iftira atmayı, algı yaratmayı bırak. 52 katrilyonla ne yaptın onu söyle\" dedi.

\'ŞEHİR HASTANESİ\'NDE 6 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK\'

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Bayraklı\'da yapımı süren Şehir Hastanesi bittiğinde 6 bin kişinin istihndam edileceğini, hastaneye günde 72 bin kişinin girip çıkacağını, dakikada 7 ambulansın giriş çıkış yapacağını, 52 ameliyathanenin olacağını belirterek, 2019 yılı Aralık ayında tamamlanacağını ifade etti. Kınık’ta 30 yataklı hastanenin mayıs ayında hizmete gireceğini, Bergama’da hastanenin 200 yatağa ulaştığını, Dikili’de hastane projesinin de yatırım programına alındığını Aliağa’da 250 yataklı hastanenin yapılacağını, Foça’ya 50 yataklı hastane yapıldığını, nisan ayında hizmete gireceğini anlatan Sürekli, \"Çiğli’de 1,5 yıl önce 500 yataklı hastane hizmete aldık. Karşıyaka Devlet Hastanesi yıkıldı yerine 150 yataklı hastane yapılacak. Bornova’da 250 yataklı hastane yapılacak. Beydağ’da 10 yataklı entegre hastane planlanıyor. Ödemiş’te 250 yataklı hastane hazır. Açılışı yapılacak. Torbalı’da geçen ekim ayında hastane açtık. Tınaztepe’de 1248 yataklı şehir hastanesi planlanıyor. Karaburun’da sağlık tesisi açtık\" dedi.



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