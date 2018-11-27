AK Parti'de Celal Köse Yozgat adayı oldu

YOZGAT, (DHA)- AK Parti Yozgat Belediyesi Başkan Adayı, İl Başkanı Celal Köse oldu. AK Parti Belediye Başkanı adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı.

Yozgat’ta mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan ile AK Parti İl Başkanı Celal Köse arasında tercih yapmak zorunda kalan AK Parti Genel Merkezi, son yaptırdığı anketin ardından adayını belirledi. Dün Yozgat İl Başkanı Celal Köse’ye Belediye Başkan adayı olduğu tebliğ edilip, Ankara’ya davet edildiği kaydedildi. Bugün de, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti’nin Yozgat adayının Celal Köse olduğu açıklandı.

CELAL KÖSE KİMDİR?

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi Bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.

İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri oldu. 1984 yılında kurulan baba mesleğini devam ettirdi. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kolları\'nda başladı. AK Parti kuruluşunda kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002’de Genel Merkez tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı\'nı kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında bu görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine atama ile geldi. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.



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