AK Parti Zonguldak merkez ilçe başkanı görevden alındı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, parti genel merkezince görevden alındığını açıkladı. Karaduman, \"Tamamen kişisel görüş ve iftiralardan dolayı görevden alındık\" dedi.

Ak Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı görevini 7 yıldan bu yana yürüten Metin Karaduman, sahibi olduğu restoranda kendisine destek veren partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Ak Parti MKYK toplantısı ardından görevden alındığını söyleyen Karaduman, görev süresi boyunca her zaman halkla iç içe olduğunu, birçok kesimin takdirini kazandığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Süreç içinde görüyoruz ki bu kadar insanın sevgisini almak birilerini rahatsız etti. Atalarımız ne demiş?; Ne ekersen, onu biçersin. Biz sevgi tohumları ve samimiyetimizi ektik ve karşılığında da gönülden bir sevgi gördük. Bu gururu bana yaşatan tüm arkadaş ve dostlarıma şükranlarımı sunarım. Bu süreç içinde yaşadığımız bir takım hadiseler oldu. Kamuoyundan gelen destek sonrası şahsımı itibarsızlaştırmak için harekete geçenler oldu. Şahsıma yönelik yerel basında çıkan haberler üzerinden iftiralar atıldı, ticaretimiz üzerinden bizi eleştirenler oldu. Bizim aile şirketimiz var ve işlerimizle ağabeyim ilgilenir. Merkez İlçe Başkanı olduktan sonra günümün tamamını partimizin çalışmalarına ve vatandaşlarımızın taleplerine ayırdığımı en iyi bizi eleştirenler bilir. Yaşadığımız süreç içinde gördük ki tamamen kişisel görüş ve iftiralardan dolayı görevden alındık. Her zaman ifade ettiğim gibi, genel merkezimizin kurumsal bir yapısı vardır. Genel merkezimiz bu süreçte yaptığı istişarelere göre kararını verdi. Genel merkezimizin aldığı her karara saygılıyız.\"



