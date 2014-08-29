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Politika

AK Parti'de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na yeni ekip

Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hüseyin Çelik'in yerine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevine getirildi

29 Ağustos 2014 23:34

AKP'nin MKYK toplantısı sonrasında Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hüseyin Çelik'in yerine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevine getirildiği açıklandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde, ilk kez Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AK Parti Sözcülüğü ile Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay getirildi.

Hüseyin Çelik'in ise en yakın Başkan danışmanı olacağı ifade edildi.

Öznur Çalık Halkla İlişkilerden sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Mehmet Muş, Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Numan Kurtulmuş'un yerine Ekonomiden Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Ayrıntılar geliyor.

 

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