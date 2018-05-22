AK Parti, Yalova milletvekili adaylarını tanıttı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da AK Parti milletvekili adayları Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve Hasan Özçelik için tanıtım töreni düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 24 Haziran seçimleri için YSK’ya aday listelerinin verilmesinin ardından Yalova’daki üç milletvekili adayının tanıtımı için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. Çok sayıda partilinin yanı sıra il dışından AK Parti Gençlik Kolları üyeleri de meydanda hazır bulundu. AK Parti Yalova 1\'inci Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Büyükgümüş meydana geldiği sırada meşaleler yakıldı. Törende ilk olarak İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak konuşma yaptı. Bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Öztabak, şunları söyledi:

\"Allah izin verirse 24 Haziran seçimlerinde, Yalova’mızda yeni, yepyeni güneşler doğuyor. Küçük yaşlarından itibaren tanıyorum. Ortaokul, lise çağalarından itibaren iyi tanıyorum. Mütevazı, çalışkan, gayretli, inançlı, hepimizin evladı Ahmet Büyükgümüş. Ahmet kardeşimiz herkesin evladı. Yalova’nın bağrından çıktı, AK Parti’nin tohumunda yeşerip AK Parti’de büyüdü, gelişti. Yalova’mızın gururu oldu. Hepimizin bildiği gibi 11 Mayıs günü Ankara’da yapılan Gençlik Kolları Genel Kongresi’nde, Genel Başkan seçildi. Yalova’nın bir genel başkanı var arkadaşlar. Aday oldu seçilemedi değil, bir daha aday oldu seçilemedi değil, hoplamadı, zıplamadı, yetiştirildi, Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvipleriyle Yalova’nın Ankara’da bir genel başkanı var. Yeni bir güneş Yalova’mıza doğuyor. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.\"

İl Başkanı Öztabak, diğer adaylar Meliha Akyol ve Hasan Özçelik için de hayırlı olsun dileklerini iletti. Öztabak, \"Kardeşlerimizin üçünü de Yalova milletvekili olarak Ankara’ya göndereceğiz inşallah. 24 Haziran’dan itibaren yepyeni bir dönem başlayacak. Yalova’ya daha güzel hizmetlerin akşını üç milletvekiliyle sağlayacağız inşallah\" dedi.



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