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Politika

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin açıklama (1) 

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE BİR ERKEN SEÇİM YOK"  Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstifa eden belediye başkanlarına ilişkin bir soruya Ünal, "Meseleyi kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz

27 Ekim 2017 21:56

\"BİZİM GÜNDEMİMİZDE BİR ERKEN SEÇİM YOK\" 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstifa eden belediye başkanlarına ilişkin bir soruya Ünal, \"Meseleyi kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tabi ki Ak Parti\'nin Genel Başkanı  yetkili kurullar ile istişare ederek Ak Parti\'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Demokratik meşruiyete uygundur. Bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla bir takım kara propagandalar yürütüyorlar. Bunu yapmazsa, bunun sonuçları demokratik meşruiyet zeminde konuşulur, tartışılır yeni kararlar verilir\" dedi. 

MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısı düzenledi. İstifa eden belediye başkanlarına ilişkin bir soruya Ünal, \"Meseleyi kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tabi ki Ak Parti\'nin Genel Başkanı  yetkili kurullar ile istişare ederek Ak Parti\'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Demokratik meşruiyete uygundur. Bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla bir takım kara propagandalar yürütüyorlar. Bunu yapmazsa, bunun sonuçları demokratik meşruiyet zeminde konuşulur, tartışılır yeni kararlar verilir. Böyle bir itham, suç, iddia, cezai durum söz konusu olsa hukuki ve idari bir denetimi konuşmamız lazım. Muhalefetin ısrarla meseleyi   hukuki ve idari bir zemine çekmek istemesi, değerlendirmesi tamamen kendi siyasi pozisyonları ve sürdürdükleri kara propaganda ile ilgilidir. Bu süreçlerin hukuki ve cezai denetim ile herhangi bir ilgisi söz konusu değildir\" diye yanıt verdi. 

\"BİZİM GÜNDEMİMİZDE BİR ERKEN SEÇİM YOK\" 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun erken yerel seçim çağrısına, Ünal,  \"Değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bu çok ucuz bir siyasi hamle. Biz bir seçim külfetine taşıma niyetimiz yok. Bizim gündemimizde bir erken seçim yok\" diye yanıt verdi. 
 

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