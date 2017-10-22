T24 LogoT24 Logo
Politika

Ak Parti Sözcüsü: Ak Parti işlerini istişare ile görür, belediye başkanları riayet eder

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti'nin bütün işlerini istişare ile gördüğünü ve milletvekilleri ile belediye başkanlarının da istişareye riayet etmeleri gerektiğini söyledi

22 Ekim 2017 17:18

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti\'nin bütün işlerini istişare ile gördüğünü ve milletvekilleri ile belediye başkanlarının da istişareye riayet etmeleri gerektiğini söyledi.
Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş\'ta düzenlenen Ulaştırma Çalıştayı\'nda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
\"AK Parti bir millet, dava hareketidir. İşlerini istişareyle görür, merkez yönetim kurulu da, MYK\'sı da, milletvekili de, belediye başkanı da, il başkanı da, meclis üyesi de, o davanın bütün neferleri bu istişareye riayet ederler. Ve Ak Parti \'Sandıkla gelen sandıkla gider\' der. Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir. Biz siyasetin riskini beraberce alırken Ak Parti siyasetçisi sandıkla gelir sandıkla gider ama işlerini istişare ile görür. Bu istişareye riayet etmeyenler de bu davanın bir neferi olduğu söyleyemezler.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA AK Parti Genel Başkan YardımcısıParti Sözcüsü MahirAk PartiMahirKahramanmaraşUlaştırmaPartiMYKVe Ak PartiBizimBizBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24