AK Parti Ordu İl Başkanlığı'na Halit Tomakin atandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istendiği iddia edilen ve geçen hafta görevinden ayrılan Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk\'in yerine iş adamı Halit Tomakin atandı.

AK Parti Genel Merkezi\'nin istifasını istediği Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın istifasının ardından parti nezdinde de değişiklik yapıldı. Genel Merkez tarafından istifası istendiği iddia edilen ve geçen hafta görevinden istifa eden İl Başkanı Uğur Çelenk\'ten boşalan AK Parti Ordu İl Başkanlığı\'na atama yapıldı. Daha önce AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan işadamı Halit Tomakin, İl Başkanı olarak atandı. Halit Tomakin\'in yeni yönetim kurulu oluşturarak önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi.

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