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AKP önünde eylem yapan 11 öğrenci gözaltına alındı

Reyhanlı saldırısını protesto eden 11 öğrenci gözaltına alınanan öğrencilerin sorgusu sürüyor

20 Mayıs 2013 23:02

Kırklareli'nde, AK Parti İl Başkanlığı önünde Reyhanlı'daki bombalı saldırıyı protesto ederek binanın önüne kırmızı boya konulmuş balon fırlatan 11 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Ali Ümit Ülker'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, kendilerini Gençlik Muhalefeti olarak tanıtan 11 kişilik öğrenci grubu, Vilayet Meydanı'nda toplanarak Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşanan bombalı saldırıyı protesto etmek için İstiklal Caddesi üzerindeki AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne geldi. Burada öğrenciler, içinde kırmızı boya olan balonları ve pet şişeleri binanın önüne savurup sloganlar atmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan arbedede 5'i kız 11 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı öğrencilerin gülerek zafer işareti yapmaları dikkat çekti. Polis merkezine götürülen öğrencilerin sorgusu sürüyor.

 

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