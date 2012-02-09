-AK Parti milletvekili eşleri yemekte biraraya geldi ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletvekili eşlerinin en az milletvekilleri kadar sorumluluk yüklendiklerini belirterek, ''Eşlerimiz, bizler ve ailelerimiz aziz milletimizin bize yüklediği kutsal emaneti taşıyoruz. Kibir, gurur, böbürlenme, tepeden bakma bu kutsal görevi taşıyan bizlere asla yakışmaz. Elitist olamayız, kendimizi seçkin bir zümre olarak asla göremeyiz'' dedi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği ''24. Dönem Milletvekili Eşleri Toplantısı'' AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle yemeğe geç katıldı. Emine Erdoğan, milletvekili eşleriyle daha önce biraraya gelmeyi düşündüklerini, ancak yurt içi, yurt dışı programları ve Başbakan Erdoğan'ın ameliyatı nedeniyle programın ancak bugün düzenlenebildiğini belirtti. Her zaman biraraya gelemeseler de gönülden gönüle konuştuklarını, aynı duygu ve düşüncelerle hasret giderdiklerini dile getiren Emine Erdoğan, ''Biz hepimiz aynı yolu yürüdük, aynı suyu içtik, aynı çileyi çektik. Kaderi de kederi de hep birlikte paylaştık. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi hiçbir zaman unutmadık'' dedi. Emine Erdoğan, milletvekili eşi olmanın kolay olmadığını, büyük zahmetlerinin bulunduğunu ifade ederek, ''Bizler eş olmanın ötesinde Anadolu'nun anneleri, Türkiye'nin kadınlarıyız. Gelecek, yarınlar herkesten, her şeyden önce bizleri ilgilendiriyor. Kendimizden, eşimizden çok çocuklarımız için yarınlarımız için aydınlık Türkiye hayal ediyoruz'' diye konuştu. Tevazu, alçak gönüllülük ve hoşgörünün AK Parti'nin en önemli şiarlarından olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sokaktaki insanımızla, şehirlerimizde vatandaşlarımızla gönül bağını koparmak bize yakışmaz. Eşlerimiz yoğunlukları arasında halkla iletişimi unutabilirler, onlara halkla iletişim konusunda yol gösterecek olan bizleriz. Eşlerinizle birlikte misafir olacağınız yoksul bir aile, sizleri hayal ettiğinizden çok daha fazla mutlu edecektir.'' Milletvekili eşlerine tavsiyelerde de bulunan Emine Erdoğan, yaşadıkları yoğunlukta ailelerini, çocuklarını ihmal etmemelerini istedi. Emine Erdoğan, ''Eşleriniz zaten yoğun olacaktır. Baba özlemi çeken çocuklarınızın bir de sizin hasretinizi çekmemesi için daha hassas olmalısınız. Çocuklarınıza hem annelik hem babalık yapmalısınız'' dedi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de milletvekili eşlerinin AK Parti'nin gizli güçlerinden olduğunu ifade ederek, yemeğe katılımlarından dolayı AK Partili kadın milletvekili ve milletvekili eşlerine teşekkür etti. AK Parti kadın kollarının 2 milyon 100 bin üyesi ile dünyanın en büyük kadın sivil toplum örgütleri arasında yer aldığını dile getiren Akşit, sadece siyasi faaliyetlerde değil, sosyal faaliyetlere de ağırlık vererek çalıştıklarını söyledi.