-AK Parti, kongre takvimini belirledi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - AK Parti, 4. Olağan Büyük Kongre için takvimini netleştirdi. Belde ve ilçe yönetimlerini belirleyecek delegelerin tespiti için üye kayıtları 5 Eylül'de tamamladı. Buna göre, 18 Kasım'da belde, 31 Aralık'ta da ilçe kongreleri başlayacak, il kongrelerini 30 Haziran'da 2012'ye kadar tamamlanacak. 4. Olağan Büyük Kongrenin 2012 Eylül'de yapılması planlanıyor. AK Parti yönetimi, 2012 Eylül ayında yapılması öngörülen 4. Olağan Büyük Kongre için hazırlıklarını sürdürüyor. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in koordinasyonunda yürütülen kongre hazırlıkları çerçevesinde kongre takvimi de netleşti. Hazırlanan kongre takvimine göre, 5 Eylül'de üye kayıtları tamamlandı. Parti üyesi 5 milyon 608 bin 430 kişi, belde ve ilçe delegelerini belirleyecek. Ardından, kongrede parti yönetimini şekillendirecek olan büyük kongre delegeleri belirlenecek. Belde kongre delegeleri, 8 Kasım'da açıklanacak. 18 Kasım'da başlayacak belde teşkilatlarındaki kongreler, 9 Aralık'ta tamamlanacak. İlçe delegeleri 21 Aralık'ta belirlenecek ve ilçe kongreleri de 31 Aralık'ta başlayıp 26 Şubat'ta tamamlanacak. AK Parti yönetimi, il kongre tarihlerini 10 Ocak'ta belirleyecek. Büyük kongrede parti yönetimini oylayacak delegelerle ilgili süreç 21 Mart'ta tamamlanacak. Daha sonra 27 Mart-30 Haziran tarihleri arasında il kongreleri yapılacak. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, programının uygun olduğu ölçüde 8-10 il kongresine katılacak. İl kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte eylül ayında 4. Olağan Büyük Kongre yapılacak.