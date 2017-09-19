AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar'dan istifa açıklaması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te görevinden istifa eden AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, düzenlediği basın toplantısıda yeni atanacak il başkanının kendi ekibini kurması için istifa ettiğini açıkladı.

Saylar, AK Parti Karabük İl Başkanlığı\'nda 6\'ncı olağan kongre sürecinin başladığını, genel merkez, milletvekilleri ile yaptıkları istişareler sonucunda kongrede aday olmama kararı aldığını söyledi. Saylar, yeni atanacak il başkanının kendi çalışacağı ilçe başkanlarını ve kendi ekibini kurması için kongre süreci bitmeden böyle bir karar aldığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Göreve geldiğimiz 14 Haziran 2014 tarihinden bugüne kadar 3 yıl 3 aydır yürüttüğümüz il başkanlığı görevinde bu görevin emanet olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürüttük. Neticede tüm bu görevler birer nöbettir. Günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için bir ünvan ve makama ihtiyaç yoktur.\"

Saylar, görev yaptığı süre içinde kendisini destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte tüm parti teşkilatına, milletvekillerine ve muhalefet partisi il, ilçe başkanlarına teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI