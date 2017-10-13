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Politika

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, geçen ay istifa eden AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar'ın yerine Avukat İsmail Altınöz atandı

13 Ekim 2017 03:33

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, geçen ay istifa eden AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar\'ın yerine Avukat İsmail Altınöz atandı.
Karabük\'te geçen 18 Eylül\'de görevinden istifa ettiğini açıklayan Timurçin Saylar\'ın ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığı için 21 başvuru yapıldı. Başvuruları değerlendiren AK Parti Genel Merkezi, adaylardan 4\'ünü Ankara\'ya davet etti. Adaylarla görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük İl Başkanlığına, istifa eden yönetimde Teşkilat Başkanı olan Avukat  İsmail Altınöz\'ü atadı.

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