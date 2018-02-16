AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül görevi devraldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı olarak atanan Aydın Şengül, il binasında düzenlenen törenle görevi Bülent Delican’dan aldı. Partinin İzmir\'deki kurucuları arasında yer alan geçmişte milletvekilliği ve il başkanlığı da yapan Şengül, aktif siyasete dört yıl sonra dönerken, \"Kendi nefsimizle ve egomuzla savaştık. Alkış almanın, nefsin, egonun bize ne kadar zarar verdiğini, sevgi ve saygıyı körelttiğini gördük\" dedi.

Devir teslim törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık, Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, Atilla Kaya, Necip Kalkan\'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile parti yöneticileri katıldı. Delican, \"Partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Makamlar mevkiler geçici. Hoş bir sada bırakabilmişsek ne mutlu diyorum. Bizler gönülle çalışan insanlarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönüllere girmeye geldik. Sayın Aydın Şengül, Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle devam edecek. Bu süre boyunca partide görev alan arkadaşlarıma ilçe başkanlarına, büyükşehir ve belediye meclis üyelerine, mahalle başkanlarına A’dan Z’ye tüm teşkilatıma hakkımı helal ediyorum. İnşallah siz de edersiniz. Alnımın akıyla onurumla görevi Aydın Şengül arkadaşımıza teslim ediyorum\" dedi.

İL BAŞKANI ŞENGÜL: İNSANLARIN GÖNLÜNÜ ALMAK İÇİN SİYASET YAPACAĞIZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 2002 yılında partinin kurucuları arasında yer aldığını belirterek, \"Çocuğumun çocukluğunu görme şansım olmadı ama son dört yılı beraber geçirdik. Şimdi liseye gidiyor. İyi ki bu partide bulunmuşum. Hizmet etmişim. Cumhurbaşkanım, gözlerime bakarak \'Çok şey söylememe gerek yok, sen ne yapacağını biliyorsun\' dedi. O an ona baktım. 2002’de yaşadıklarımızı, onun yaşadıklarını gözümden önünden geçirdim. Nereden nereye yılların verdiği yorgunluğu, dik duruşunu mücadele azmini görmem bizi daha da heyecanlandırdı. Makamların gelip geçici olduğunun farkındayım. Benden sonra başka insanlara bu makamları bırakacağız. Önemli olan hoş sada bırakabilmek\" dedi.

Şengül, görevini en iyi şekilde yapacağı sözünü vererek, \"Sayın genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz de il başkanlarımız da istişare ederek egodan-nefisten arınmış bir şekilde, partimize en üst katkıyı koyacağız. Artık bize uyumak yok. 4 yıl dinlendik. Enerjimizi kullanma zamanı. Memleketimiz için askeriz\" diye konuştu.

2002 yılıyla bugünkü bakış açısının farklı olduğunu, egonun, alkış almanın ve nefsin insanlara ne kadar zarar verdiğinin farkında olduğunu kaydeden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, makamlardan bir beklentisi olmadığını ve insanların dış görünüşüne değil kalbine, iç dünyasına bakacağını söyledi. Şengül, \"Süreç içerisinde insan yaşarken birçok yolculuklar yapıyor. Kendi iç yolculuğu. Kendime bakıyorum, 2002 ile bugünkü bakışımda inanılmaz yolculuk yapmışız. Kendi nefsimizle ve egomuzla savaştık. Alkışı almanın, nefsin, egonun bize ne kadar zarar verdiğini, sevgi ve saygıyı körelttiğini gördük. Makamlardan ayrıldık makamlara geldik. Makamlardan belki beklentim vardı. İnsanların kimliklerine, etniğine, yaşamına, bölgesine, dış görünüşüne- giyimine de bakmayacağım. Onların kalbine iç dünyasına insanlığına bakacağım\" dedi.



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