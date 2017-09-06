AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı (2)

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BELEDİYE MECLİSİ'NDE HÜZÜNLÜ TOPLANTI Giresun Belediye Meclisi, CHP’li Belediye Başkanı Kerim Aksu başkanlığında toplandı

06 Eylül 2017 19:20

BELEDİYE MECLİSİ\'NDE HÜZÜNLÜ TOPLANTI
Giresun Belediye Meclisi, CHP’li Belediye Başkanı Kerim Aksu başkanlığında toplandı. Başkan Kerim Aksu meclis olarak hüzünlü bir gün yaşadıklarını, meclis üyesi Hasan Ali Tütüncü’yü genç yaşta kaybettiklerini söyledi, mecliste parti grubu adına tek katılım gösteren Leyla Bektaş\'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Hayatını kaybeden Hasan Ali Tütüncü ile karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde görev yaptıklarını belirten Başkan Aksu, “Giresun Belediye Meclisi olarak arkadaşımız Hasan Ali Tütüncü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.
Meclis sırasına güllerle donatılmış fotoğrafı konulan Hasan Ali Tütüncü için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Başkan Kerim Aksu daha sonra gündem maddelerini okuttuktan sonra, cenaze nedeniyle bugünkü toplantının ertelenmesini teklif etti. Toplantı 12 Eylül Salı gününe ertelendi.
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

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