AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Büyümeye devam ediyoruz

ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, \"Emekçilerimize, işverenlerimize, yatırımcılarımıza, teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Üreterek, ihracat ve istihdamımızı artırarak, büyümeye devam ediyoruz\" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, 58 ülkeye ihracatın yapıldığı, Türkiye\'nin \'milli gücü\' olmayı hedefleyen Ankara Lider Plastik firmasının Kahramankazan\'daki fabrikasını ziyaret etti. AK Parti\'li Şahin, Ankara Lider Plastik Yönetim Kurulu üyesi Cenk Hüseyin Güleç ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette yaptığı konuşmada, fabrikaların, ekonominin can damarı olduğunu kaydeden Şahin, \"Emekçilerimize, işverenlerimize, yatırımcılarımıza, teşkilatımıza bu güzel ve verimli çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Üreterek, ihracat ve istihdamımızı artırarak, büyümeye devam ediyoruz\" diye konuştu. Şahin, daha sonra üreticiler ve firma yetkilileri ile sohbet etti.

Bölgenin önde gelen firma sahiplerinin de katıldığı toplantıda Ankara Lider Plastik Yönetim Kurulu üyesi Güleç de konuştu. İşsizlik ve enflasyon ile mücadelede en büyük silahlarının üretim olacağına inandıklarını belirten Güleç, yerli üreticilerin yaptığı ithalat ve yurt içi üretimlerin de tüm vergi mevzuatına dahil edildiğini söyledi.

‘ISRARLA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ’

Yabancı yatırımcının muafiyeti dolayısıyla haksız rekabet ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Cenk Hüseyin Güleç, \"Üreterek, hem refahı hem de ekonomik gücü elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Şahin\'den finans kurumları ve bankalar ile ilişkilerinde bizi desteklemelerini rica ediyoruz. İşsizlik ve enflasyon ile mücadelede en büyük silahımızın üretim olacağına inanmaktayız. Sanayiciler olarak kur artışı ve finansman maliyetlerini piyasaya yansıtmamak için mücadelemize devam ediyoruz. Ancak yüzde 45- 50\'leri bulan finansman maliyetlerini yansıtmak zorunda kalacağız. Bu durum takdir edersiniz ki enflasyonu önü alınamaz hale getirir. Bu nedenle ısrarla desteklerinizi bekliyoruz\" dedi.

Öte yandan vasıflı ve vasıfsız eleman bulma sıkıntısı, gümrük vergileri, ek vergiler ve iş davaları ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar da toplantının diğer gündem maddelerini oluşturdu.



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