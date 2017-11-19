AK Parti Diyarbakır il başkanı, kongrede aday olmayacağını açıkladı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, partisinin il kongresinde tekrar aday olmayacağını duyurdu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Muhammed Akar, önümüzdeki dönemde yapılacak kongrede başkan adayı olmayacağını açıkladı. Akar, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen ve ilçe başkanları, il yöneticileri ile partililerin katıldığı basın toplantısında konuştu. Diyarbakır\'da sıkıntılı bir dönemde çalışma yürüttüklerini söyleyen Akar, \"Çok değerli Cumhurbaşkanı\'mızın talimatı ve gösterdiği istikamet içerisinde teşkilatlarda, önemli değişimler gerçekleşti. Dün itibarıyla Türkiye\'de, il kongreleri süreci başladı. Öyle zannediyorum ki yakın bir zamanda Diyarbakır İl Başkanlığı\'nın kongre tarihi açıklanacak. Bizler de bu kongre sürecinde vazifeyi bir başka arkadaşımıza devredeceğiz. Bu vazifeler, bizlere emanettir. Tıpkı hayatın bize emanet olduğu gibi. Diyarbakır\'da, zahmetli bir dönemde çalışmalar yürüttük. 14 yıldır AK Parti\'nin çeşitli kademelerinde, görev yaptım. Son 3 yıldır il başkanlığını yürütüyorum\" diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar, ekibinin kentte 3 yıl içerisinde, zorlu bir süreçte iyi çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi:

\"Sur ve Silvan ilçelerinde yaşanan olaylarda mağduriyetler yaşandı. Terör mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesinde, onların yanında yer alması için bütün arkadaşlarımız, sahalarda çalıştı. Biz, bu uğurda bedel de ödedik. Bu kutlu davayı yürütürken, Deryan Aktert ve Orhan Mercan arkadaşlarımızı yitirdik. Kadrolarımız, dimdik ayakta. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bize gösterilen istikamet doğrultusunda hedeflerimize yürüyeceğiz.\"

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