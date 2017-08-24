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Politika

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na Ayhan Salman getirildi

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Cemalettin Torun'un istifasının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na İnegöllü iş adamı Ayhan Salman getirildi

24 Ağustos 2017 01:29

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Cemalettin Torun\'un istifasının ardından AK Parti İl Başkanlığı\'na İnegöllü iş adamı Ayhan Salman getirildi. Salman, \"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İl başkanlığı görevi verildi. İnşallah mahçup olmadan güzel bir şekilde görevimizi yerine getiririz\" dedi.
7 Ağustos\'ta Cemalettin Torun\'un görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanı arayışı sona erdi. Torun\'dan boşalan koltuğa, daha önce İl Başkan Yardımcılığı görevi de yapan İnegöllü iş adamı Ayhan Salman getirildi. Zor bir sorumluluk üstlendiğini belirten Salman, \"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İl başkanlığı görevi verildi. İnşallah mahçup olmadan güzel bir şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Henüz yeni olmuş bir olay önümüzdeki günlerde değerlendirmemizi yapacağız\" dedi.
AYHAN SALMAN
Ayhan Salman, 1969\'da Bursa\'nın İnegöl ilçesinde doğdu. Salman, 1988 yılında boya ticareti alanında faaliyet gösteren aile işletmesini devralarak ticaret hayatına başladı.1995 yılında Hadim Şirketler Grubu\'nun ilk şirketi olan Hadim Boya A.Ş.\'yi kurdu. Ayhan Salman halen Hadim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu\'na başkanlık etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Salman daha önceki dönemlerde AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

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