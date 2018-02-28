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Politika

Ak Parti Antalya İl Başkanı Sümer, yeniden aday olmayacak

ANTALYA, (DHA) - AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, 10 Mart'ta gerçekleştirilecek Ak Parti Antalya 6'ncı olağan il kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı

28 Şubat 2018 20:26

ANTALYA, (DHA) - AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, 10 Mart\'ta gerçekleştirilecek Ak Parti Antalya 6\'ncı olağan il kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Sümer, \"Kurulduğu günden bu yana sürekli başarılara imza atan Ak Parti\'de bayrak değişimi ve taze kan anlayışı hakimdir. Partimizde görev alan her birey gibi bayrağı en ileriye taşımaya, sürekli çıtayı yükseltmeye çalıştık\" dedi.
Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mart\'ta yapılacak Ak Parti Antalya 6\'ncı İl Başkanlığı Kongresi\'nde yeniden aday olmayacağını duyurdu. Ak Parti\'nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde görev aldığını belirten Sümer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Muratpaşa belde yönetimi, il yönetimi, il başkan yardımcılığı, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve son olarak AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevlerini yerine getirdim. Dünya lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı davaya hizmet etmenin ve birlikte çalışabilmenin onuru, gururu ve bahtiyarlığına erişmek şahsım için paha biçilemez bir mutluluktur. Bu süreçte yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Antalya\'mıza yapılan ve yapılacak tüm yatırımların takipçisi olduk. Bu kutlu yolda sağlam arkadaşlıklar dostluklar kurarak memleketimize hizmet etmenini mutluluğunu yaşadık. Tüm teşkilatlarımızla bir ve beraber güçlü Türkiye yolunda yeni rekorlara imza attık.\"
\'NEFER OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM\'
İl başkanlığı vazifesinin; partililerin, Antalyalıların ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan\'ın emaneti anlayışıyla yerine getirdiğini dile getiren Rıza Sümer, \"Görevin onuruna yakışır şekilde hareket edip, gece gündüz demeden arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Bu kutlu emanete en iyi şekilde sahip çıkarak vazifemi yürüttüğüme inanıyorum. Türkiye genelinde 6\'ncı olağan kongreleri devam eden partimizin Antalya İl Kongresi 10 Mart\'ta yine büyük bir demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşecek. Bu tarihte seçilen il başkanımızla, partimizin sade bir üyesi, bir neferi olarak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim\" dedi.

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