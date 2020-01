Ak Gezenler’in tasarımcısı Türkiye’ye eğitim vermeye geliyor!

Game of Thrones dizisinin karakterlerini, özellikle Ak Gezenler olarak bilinen “karakterleri” tasarlayan Onur Can Çaylı, Türkiye’ye eğitim vermeye geliyor.

Spiderman, Man in Black, Avengers, Terminator, Antman, Unbroken, Strangerthings, The Hunger Games gibi projelerde çalışan ve son olarak Game of Thrones ekibinin içinde yer alan Onur Can Çaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ücretsiz olarak düzenlenen 3D Konsept Tasarım eğitimlerini vermek için yakın tarihte Türkiye’ye gelecek.

Kursta; dizayn, çizim teknikleri, canlı model çizimi, program uygulama teknikleri, yaratıcı fikir geliştirme ve 3D konsept oluşturma teknikleri gibi eğitimler verilecek ve sonunda başarılı katılımcılara 3D Konsept Tasarım sertifikası verilecek.

Onur Can Çaylı konu hakkında şöyle konuştu:

Görsel İletişim ve Tasarım bölümü öğrencisi ya da mezunlarıyla, dijital tasarım platformlarına temel seviyede hakim, hayal gücü yüksek, sanal ortamda karakter çizim ve yaratım becerilerini geliştirmek isteyen herkes kursa gelebilecek. Biz de Bülent Turgut‘un yapımcılığında, konseptleri bana ait olan bir görsel efekt filmi yapacağız. Hollywood standartlarında, gerçek oyuncularla, özel görsel efektlerin olduğu bir film. Bu filmde, 3 boyutlu bir dünya kurgulanacak. Burada kendi kültürel değerlerimizi evrensel bir dille, hem ülkemizde, hem dünyada anlatmak istiyoruz. Biz Türkiye‘de bu sektörün gelişmesini istiyoruz ve bu yapılan filmlerle Türk sinemasında ve eğitim sisteminde gerçekten bir ilki gerçekleştireceğiz. Ben bunun sözünü veriyorum

Sinemaya ve sektöre yeni yetenekler ve tasarımcıların kazandırılması hedeflenen kurs, Hollywood‘dan gelen ünlü konsept tasarımcısı Onur Can Çaylı‘nın katılımı ile 26 Kasım‘da başlayacak.