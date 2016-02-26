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Yaşam

Ak Gençlik Erdoğan'ın doğum gününü kutladı; önce tekbir getirdiler sonra 'Happy Birthday Reis' dediler

Cuma namazını Kasımpaşa'da kılan Erdoğan, doğup büyüdüğü sokaklarda dolaştı

26 Şubat 2016 17:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 62'nci yaş günü nedeniyle Kısıklı'daki evinin önünde toplanan Ak Gençlik üyeleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Tekbir getiren kalabalık zaman zaman 'Happy Birthday Reis' sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da bulunan Merkez Camii'nde Cuma namazı kıldı. Ardından sokaklarında dolaştı. Son olarak Kasımpaşa da bir kebapçıyı ziyaret etti. Erdoğan burada öğle yemeği yedi. İkinci kata çıkan Erdoğan, camdan vatandaşlara el salladı. Erdoğan'ın Kasımpaşa turunda zaman zaman izdiham yaşandı, bölgede trafik tamamen durdu. 

 

Evin önünde de doğum günü kutlaması

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinin önünde ise doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Erdoğan, cuma namazı için evinden çıktığı sırada caddede toplanan vatandaşlar 62'nci yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek kısa bir konuşma yaptı.

Teşekkür eden Erdoğan, "Nasıl sizlerle beraber bu yolda yürüdüysek,  bundan sonra da aynı şekilde kararlı bir duruşla yürümeye devam edeceğiz. Allah'ın bize verdiği ömrü bu yolda tüketmekte kararlılığımız var. Bu kararlılığımızı da sonuna kadar inşallah sürdüreceğiz.  Bizim derdimiz milletimizin dünya ülkeleri arasındaki en üst sıralara çıkmasıdır. Bütün derdimiz aşkımız, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstünde, en üstün bir yere ulaşmasıdır.  Bu konuda kararlılığımız var. Duamız var. Temennimiz var. İşte bu konuda sizler varsınız. Hep beraber bu konuda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Gençler fotoğraf çektirdi

 

Bir genç, "Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak kabul edin lütfen" diyerek tespih hediye etti.  Tespihi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. "Kahraman bekleyen yığınları kahramansız bırakma Allah'ım, iyi ki doğdun Reis" ve " Uzun yollar, uzun adamla yürünür. Doğum günün kutlu olsun Reis" yazılı pankart açan kalabalık, Cumhurbaşkanını alkışlarla uğurladı.  Bir grup ise, "Happy Birthday Reis" sloganları attı.

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