'Ajda Pekkan'ın bacaklarının sırrı ne' reklamına izin cezası

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın fotoğrafını izinsiz kullanıp "Bacaklarının sırrı ne" yazılı afişlerle sprey reklamı yapanların, ünlü şarkıcıya 55 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne 2009'da açılan davaya göre; New York'ta üretilen bacak spreyi Türkiye'de "Ajda Pekkan'ın bacaklarının sırrı ne" afişleriyle satışa sunuldu. Pekkan ise fotoğrafını izinsiz kullanan eczacılar Alper Altuğ ve Fulya Urgancıoğlu ile internet sitesi sahibi Gözde Atakoğlu ve Kozmoklinik şirketine 300 bin liralık tazminat davası açtı. Eczacılardan Fulya Urgancıoğlu, "Bacak spreyinin tanıtımını yapan Barış K. isimli kişi, kapıya afişi astı. Zaten ürünü yok satıyorduk. Bu nedenle çocuğu kırmadan kapının yanına astık. Sonra durumu öğrenince söktük" dedi. Kozmoklinik şirketi ise afişlerin bir şirket çalışanı tarafından hazırlanarak bilgileri dışında eczanelerin vitrinlerine asıldığını savundu. Ancak bilirkişi, "Ajda Pekkan" markasına tecavüz edildiği yönünde görüş açıkladı.

Google'dan silinmeyecek

5 yıldır süren davanın sonunda mahkeme, kusur durumlarına göre Kozmoklinik'in 25 bin, Gözde Atakoğlu'nun 10 bin, eczacıların ise 5'er bin lira olmak üzere 45 bin lira maddi tazminat; 10 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. "Google" arama motorunda "Ajda, bacak, sprey" kelimelerinin yan yana gelmesiyle çıkan tüm yazı ve reklamların kaldırılması talebi ise reddedildi.