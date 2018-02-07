Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy barıştı

Ajda Pekkan ağır bir grip geçiren Bülent Ersoy'a bir demet çiçek gönderip geçmiş olsun dileğinde bulundu.Bülent Ersoy 2013’te bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Hödük ve ucube” demiş, bu sözler yüzünden mahkemelik olmuştu. Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Posta'nın haberine göre, birbiri ile konuşmayan iki yıldız, ortak dostları yönetmen Ayşe Ersayın’ın Şubat 2017’deki cenazesinde bile barışmamıştı. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ile bir araya gelmemek için akla karayı seçmişti. Ama artık sular duruldu.

Bülent Ersoy geçenlerde ağır bir grip geçirdi. Fulya'da bir hastanede 12 gün yattı. Ajda Pekkan’ın bu süre içinde Diva’nın sağlığını yakından takip ettiği ve Bülent Ersoy’a bir demet çiçek gönderip geçmiş olsun dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bülent Ersoy kısa süre önce “Ajda benim düşmanım değil. Başına bir şey gelse, ilk ben koşarım” demiş, zeytin dalı uzatmıştı.