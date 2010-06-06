Ajda Pekkan Rihanna'ya taş çıkarttı

T24 - Pekkan ilerleyen yaşına rağmen, Türkiye’ye gelen şarkıcı Rihanna kadar seksi ve hareketliydi.

AJDA PEKKAN-FOTOGALERİ



Ajda Pekkan, önceki gece yine yapacağını yaptı! Sahneye jartiyerli bir kıyafetle çıkan Ajda Pekkan ilerleyen yaşına rağmen, 2 gün önce Türkiye’ye gelen ünlü şarkıcı Rihanna kadar seksi ve hareketliydi.

Süperstar Ajda Pekkan yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Carte d’or ana sponsorluğunda düzenlenen Açıkhava Konserleri kapsamında Cemil Topuzlu Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı özellikle kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu. İşte konserden notlar:

* Sahneye altı kabarık bir tuvaletle çıkan Ajda Pekkan konserin ilk bölümünün sonlarına doğru elbisesinin altını çıkartarak seksi kıyafeti ile kalınca tam izleyicilerden “Oooooo” sesi duyuldu.

* İkinci bölümde sarı, uzun bir elbise, konserin son bölümünde ise ceketinin altına sadece jartiyerli çorap giyen Pekkan, güzelliğiyle geceye damgasını vurdu. Pekkan şarkılarını rock tarzıyla yorumlarken adeta rock müziğin babaannesi lakaplı ünlü şarkıcı Tina Turner gibiydi. Pekkan’ın sıradışı kıyafetlerinin modacı Nur Yerlitaş imzalı olduğu öğrenildi.

* Geçtiğimiz aylarda köpeği ölen Pekkan “Hayvanların durumuna çok üzülüyorum çok sahipsizler. Birgün bu konularda gazetede köşe yazmak istiyorum” dedi.

* Pekkan yeni çıkaracağı albümden Şehrazat’ın yazdığı “Aşklanalım” isimli parçayı okudu. Pekkan’ı dinlemeye Aysun Kayacı, Nilgün Belgün, Semiramis Pekkan, Seda Sayan gibi isimler geldi. Süperstar konserin finalinde Sayan’ı sahneye alarak birlikte bir şarkı seslendirdi.





