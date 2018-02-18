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Ajda Pekkan, Londra'da podyuma çıktı

Ajda Pekkan defilede 'Yakar Geçerim' adlı şarkısını da seslendirdi

18 Şubat 2018 16:35

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Ajda Pekkan için hazırladığı 25 parçalık özel koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında tanıttı. Freemaso’s Hall’da düzenlenen defilede Ajda Pekkan ve Zeynep Kartal, el ele podyumda yürüdü.

Ajda Pekkan by Zeynep Kartal’ koleksiyonunu tanıtıldığı defileyi Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, eşi Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, eşi Selva Işık, Özgül Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, eşi Züleyha Özgül ve pek çok ünlü isim de takip etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ajda Pekkan, Zeynep Kartal ile birlikte adım atmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek defilenin sonunda ünlü modacıya övgüler yağdırdı ve teşekkür etti.

Ajda Pekkan defilede ‘Yakar Geçerim’ adlı şarkısını da seslendirdi.

Zeynep Kartal ise “Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak Ajda Pekkan’ın Türkiye sınırlarını ne kadar aşmış olduğunu da gayet iyi biliyorum. Türkiye’nin değerlerini, bize özgü olanı, yerli ve milli olanı temsil ediyor. Ajda Pekkan, güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki başarısı ve her zaman trendleri belirleyen moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu. Türkiye’nin Süper Starı Ajda Pekkan ile birlikte Londra’da böyle bir defileye imza atmaktan büyük kıvanç duyuyorum” dedi.

Büyükelçi Bilgiç, defile sonrasında rezidansında resepsiyon verdi. Resepsiyona Ajda Pekkan, ABD’li film yıldızı Lindsay Lohan, BBC Ekonomi Editörü Jou Lynam ve yabancı sanatçılar katıldı. Davetlilere konuşan Bilgiç, “Ünlü modacımız Zeynep Kartal’ın yeteneği ve dünya çapındaki tasarımları bizlere gurur veriyor. Londra Moda Haftası gibi prestijli ve yaratıcı etkinliklerde Türkiye’den de özgün tasarımların yer almasından gurur duyuyorum. Zeynep Kartal’ın tasarımlarının Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıttığını düşünüyorum. Bu çerçevede, kültürel mirasımızın özgürlüğünü çağdaş tasarımlarla buluşturan Zeynep Kartal’a çabaları için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu akşam aramızda bulunan sanatçımız Ajda Pekkan’a ve ABD’li sanatçı Lindsay Lohan’a teşekkür ederim” dedi.

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