Ajda Pekkan: Güzellik geçici, hepimiz yaşlanacağız

Popstar Ajda Pekkan, "İnsanın kendine olan yatırımı çok önemli. Güzellik, bakım izafi şeyler. Hepsi geçici. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Hayata mutlu bakmak lazım. Elinizden kayıp gidiyor mani olamıyorsunuz” dedi.

Meslek ve özel yaşamıyla ilgili açıklamalar yapan 69 yaşındaki Ajda Pekkan, Bugün’den Okan Işık’ın sorularını da yanıtladı.

Neden anne olmadığını da anlatan Pekkan, “Şöhret basamaklarını çıkarken çocuk yapmayı düşünmedim. Korktum. Başarı yalnızlıktır. Başarılı olduğunuzda yalnız kalıyorsunuz” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ama şarkıcılığı kimseye tavsiye etmediğini belirten Pekkan, “Şarkı söylemek keyifli ama sahne yorucu. Sahnede hâlâ heyecanlanıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum” sözleriyle şaşırttı.

Avukat olurdum

Sanatçı ayrıca, “Sıradan bir memur kızıyken sesim güzel diye korkusuzca yollara döküldüm. Bugünlere gelebilmek gerçekten korku masalı. Bugün ayakta tutan şey müziktir. Müzik olmasaydı modacı ya da adaletsizliğe karşı iyi bir avukat olurdum” dedi.

Yapılan eleştirilere karşı durmayı zamanla öğrendiğini belirten Pekkan, “Kendimdeki şizofreniyi çok güzel çözdüm. Ben şöhret Ajda Pekkan’ın annesi ve babasıyım. Eleştirileri de hoş görmek lazım. İnsanın bunu kendi kişiliğiyle karıştırmaması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Pekkan, "İnsanın kendine olan yatırımı çok önemli. Güzellik, bakım izafi şeyler. Hepsi geçici. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Hayata mutlu bakmak lazım. Elinizden kayıp gidiyor mani olamıyorsunuz” dedi.