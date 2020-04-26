Ajda Pekkan: Gösteriş içip para harcamam, önemli olan insanın kendisi

Şarkıcı Ajda Pekkan, "Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta." dedi.

Karantina günlerini Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programında anlatan Pekkan, "Öğlene doğru kalkıyorum. Evde yalnız değilim. Personelim ve asistanım var. Alışverişe şoförüm gidiyor. Şarkılar yapıyorum, besteler dinliyorum, arşivlerle ilgileniyorum. Ne kadar çok koşturuyormuşuz. Hiç kendi değerlerimizle ilgilenmemişiz. Koronavirüs, bizlere bu değeri hatırlatıyor." diye konuştu.