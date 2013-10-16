Ajda Pekkan: Beni hayvan mezarlığına gömün

Şarkıcı Ajda Pekkan, kurban kesmek yerine bağışta bulunmayı tercih ettiğini söyledi. 10 kedisi ve 3 köpeği olduğunu belirten Pekkan, “O kadar seviyorum ki hayvanları, beni gömerseniz hayvan mezarlığına gömün” dedi.

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, özel yaşamıyla ilgili Habertürk gazetesine açıklamalarda bulundu.

Kurban kesmediğini belirten Pekkan, “Herkesin birbirinin dini inançlarına saygı duyması lazım. Demokratik paket açıklandığında nasıl türban serbest kaldı. Ben de kesip kesmemekte serbestim. Bu da benim özel düşüncem. Engellilere, Darülaceze'ye veya başka kurumlara maddi yardımlarda bulunmayı seviyorum” dedi.

Vejeteryan olmadığını dile getiren Pekkan, hayvanlara olan sevgisini şu sözlerle anlattı: “Benim 10 kedim, 3 de köpeğim var. Bana kalsa büyük bir çiftlik alıp tüm hayvanlara bakmak istiyorum. Çok güzel empati yapıyorum onlarla. Sağlığımı onlarla buluyorum. O kadar seviyorum ki hayvanları, beni gömerseniz hayvan mezarlığına gömün. Her şeyim onlar.”

Eski bayramlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ajda Pekkan, “Çocukken aile içinde vardı tabii. Annem, babam, halalarım yaşarken... Ben sevmem öyle kapı kapı dolaşmayı. Ne gelsinler ne gitsinler. Gelecek olan başka zamanda da gelsin. Zaten herkesi istediğimiz zaman görebiliyoruz” diye konuştu.

Gazetede yazmasının kendisine iyi geldiğini belirten Pekkan, şöyle konuştu: “Aslında bir vatandaş olarak zıpkınlamak istediklerim var Türkiye'de olup bitenlerle ilgili. Ama Ajda Pekkan olunca vatandaş olamıyorsunuz, öyle bir hakkınız olmuyor. Çok sert değil yumuşak yumuşak ironiyle görüşlerimi dile getirmek isterim. Türkiye'de olup bitenlerden haberim var, uyuyan güzel değilim. Saldırılarla uğraşmak istemiyorum.”