Airbnb kullanıcılarına iptal işlemlerinde Koronavirüs düzenlemesi

Kullanıcıların dünyanın farklı noktalarında ev, oda veya hostelleri kiralamasına olanak veren Airbnb uygulaması, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürerken kullanıcıların iptal işlemlerinde düzenleme yaptı. Buna göre ücretsiz iptal seçeneğinin süresi uzatılacak.

Airbnb, Koronavirüs salgını nedeniyle gelen iptal istekleriyle baş etmeye çalışıyor. Şirket, salgın nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmek isteyen, ancak bunun için ek ücret ödemek de istemeyen kullanıcılar için ücretsiz iptal sürecini uzatma kararı aldı.

Öte yandan şirketin iptal süresini uzatma kararından önce ücret ödeyerek iptal eden kullanıcılara para iadesi yapıp yapmayacağı belli değil.