AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın 'AirPods Max' isimli ilk kulak üstü kulaklığının yastıkları Türkiye’de 729 TL‘ den satışa sunulacak.

Apple AirPods Max’i, Türkiye'de 15 Aralık'ta 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile müşteriye sunuldu. Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen modelde 20 saat dinleme, film izleme ve konuşma süresi bulunuyor.

Ürün aynı zamanda Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere de sahip. AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.

Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunu belirten Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını açıkladı.