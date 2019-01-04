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Yaşam

Ailesiyle hastane odasında kaldığı iddia edilen başhekim görevden alındı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaların ardından Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı

04 Ocak 2019 21:04

Zonguldak'ta, ailesiyle hastanede kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu görevinden alındı.

Zonguldak'ta, evindeki tadilat nedeniyle ailesiyle önce otele yerleşen ve sürecin uzamasının ardından Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürülen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 müfettiş tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Hasanoğlu, başhekimlik görevinden alındı.
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