Ailesini bayıltarak 4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden muavin tutuklandı!

Adana'da girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra 4 yaşındaki kızı kaçırıp sokak ortasında tecavüz ettiği ileri sürülen muavin tutuklandı.



Bir fabrikanın gece bekçisi fabrika duvarının hemen yanında bazı sesler duyunca düdük çaldı. Düdüğün sesiyle birlikte bir kişi koşarak sesin geldiği yerden uzaklaştı.



Gece bekçisi daha sonra fabrikaya gelenlere sabaha karşı duvar dibinde hareketlilik olduğunu hırsız olabileceğini güvenlik kamerasını incelemeleri için not bıraktı.



Bu arada, bir taksicide duvar kenarında ağlayan bir kız çocuğu görünce yanına gitti. Taksici, adresini öğrendiği kız çocuğunu yakınlardaki evlerine bıraktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

habertürk'ün haberine göre; fabrika görevlileri ise sabah geldiklerinde bekçinin notunu okuyarak güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemede bir kişinin kucağında bir kız çocuğunu getirdiği daha sonrada kaldırım üzerinde ve yol ortasında tecavüz ettiğini gördü. Görüntüler karşısında şok olan fabrika yetkilileri olayı polise haber verdi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemede 3-4 yaşında bir kız çocuğuna 25-30 yaşlarında bir kişinin tecavüz ettiğini tespit etti.



Bu sırada kız çocuğu evde karnı ağrıdığını söyleyerek hiç susmadı. Anne Y.E. (24) kızını kontrol ettiğinde kanama olduğunu gördü ve doktora götürdü.

Devlet korumasına alındı

Bu arada, polis tecavüze uğrayan kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın yaşandığı yerin yakınlarında dini nikahlı Y.E. ve G.Y çiftinin yaşadığı evi buldu. Polis evdeki kız çocuğunu psikolog eşliğinde doktora götürerek muayenesi yapıldı. Kız çocuğuna devlet sahip çıkarak korumaya aldı.

Polis özel bir ekip oluşturarak zanlıyı aramaya başladı. Polis olayın aile içinde olabileceğini tahmin edilerek baba G.Y.'nin (26) ifadesine başvurdu.

Otobüsünde cinsel saldırı yaşanan şirkette çalışıyormuş

Polis yaptığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın daha önce otobüs içinde cinsel saldırı olayının yaşandığı bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Mahmut Ş. olduğunu belirledi. Polis hemen zanlının evine baskın düzenledi. Zanlı evde yatağın altına saklanmış halde bulundu.

Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Mahmut Ş'nin ifadesinde uyuşturucu hap aldığını hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis yaptığı çalışmada olayın bütün detaylarını ortaya çıkarak, zanlının 25 Temmuz 2016 günü saat sabah 05.00 sıralarında tek odada kalan ve kapısı olmayan eve geldiği içeride anne baba ve 2 çocuğun olduğunu gördüğü aile uyurken anne, babaya uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdiği 4 yaşındaki kız çocuğu H.Y.'yi de uyurken kucağına alarak götürdüğü, yaklaşık 1 kilometre evden uzaklaştıktan sonra tecavüz ettiğini belirledi.



Zanlı sorusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.