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Yaşam

Ailesine yalan sölediği için intihar etti

İzmir’in Bornova ilçesinde intihar eden üniversitesi öğrencisi gencin, okuldan mezun olmadığı halde ailesine mezun olduğunu söylediği ve final sınavlarına girmek için İzm

09 Haziran 2010 03:00

T24- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu tespit edilen Yiğit İlhan’ın (24) intiharıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlhan’ın arkadaşlarına ulaştı.

İlhan’ın üniversiteye 2005 yılında girdiğini ve halen 2. sınıfta olduğu öğrenildiği ancak İlhan’ın Aydın’da yaşayan ailesine okuldan mezun olduğunu söylediği bildirildi.


AİLESİNE İŞ BULDUĞUNU SÖYLEMİŞ


Final sınavları dolayısıyla İzmir’e gelmek zorunda olan İlhan’ın ailesine İzmir’de iş bulduğunu söylediği belirtildi.


Bu nedenle kente gelen İlhan’ın ailesine çalıştığını söylediği için ekonomik sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü.


Polis ekipleri, bugün 75 kalp ilacı içtikten sonra bir binanın çatı katından atlayarak intihar eden İlhan’ın Aydın’daki ailesine ulaşmaya çalışıyor.

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