Ailesine duyurmamak için çocuğunu öldürdü

Florida'da yaşayan 14 yaşındaki çocuk anne Cassidy Goodson, ailesinden korktuğu için aylarca sakladığı hamileliğini duyulmasını önlemek adına yardım çağırmak yerine banyoya giderek musluğu açtı ve ağzını havluyla kapayarak çığlıklarını bastırmaya çalıştı.

İngiliz basınından The Daily Mail sitesinde yer alan habere göre; bebeği gizlice dünyaya getiren Cassidy daha sonra bebeğini boğarak öldürdü.

Vatan gazetesinin haberine göre; Anne Teresa Goodson’ın, kızının odasını temizlediği sırada, üç gün önce öldürülen 5.35 kg ağırlığındaki bebeğin cesedinin saklı olduğu ayakkabı kutusundan yayılan pis koku dikkatini çekti. Yapılan otopside bebeğin öldürülmeden önce yaşıyor olduğu, boğulma ve hırpalanmaya dayalı bir travma nedeniyle öldüğü belirlendi.

Aile fertleri, görünüşü dolayısıyla hamile olduğu ile ilgili şüpheye düştükleri Cassidy’nin, annesi ile konuşmaya çalıştı. Fakat anne Goodson bu şüpheyi, kızına test yaptırttığını ve kızının sonuçları negatif olarak açıkladığını söyleyerek reddetti.

Baba Timothy Goodson, kızının aldığı kiloları ve evin içinde battaniyeye sarılarak dolaştığını fark ettiğini söyledi.

22 Eylül’de yapılan bir sorguda, 14 yaşındaki kız doğumdan sonra bebeğin nabzının attığını hissettiğini ve sonrasında onu boğduğunu itiraf etti. Bebeğin öldüğünü fark eden kız daha sonra kendini temizleyip, delilleri de ortadan kaldırdı.

Kısa bir süre sonra banyoya giren Bayan Goodson kızının kullandığını bildiği tuvalette kan izlerine rastlayınca, kızını Lakeland Bölge Sağlık Merkezi’ne götürdü.

Lise öğrencisi kızı tedavi altına alan üç sağlık çalışanı, Bayan Goodson’a kızının düşük yapmış olabileceğini söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamadan sonra, kız annesine düşük yaptığını ve cenini yanlışlıkla tuvalete düşürdüğünü söyledi. Olayla ilgili detaylara ise Suç Araştırma Bürosu PCSO tarafından el konuldu.