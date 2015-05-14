T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kız kardeşimi 9 yıl önce öldürdük, uyuyamıyorum!'

Ailesi meclisi kararıyla katledilen genç kadının cesedin bulunmayınca sanıklar beraat etti, fakat karar Yargıtay'dan döndü

14 Mayıs 2015 14:37

15 yıl önce kaybolan 18 yaşındaki Çimen Yüksel'in ağabeyi olaydan 9 yıl sonra genç kadını aile meclisi kararıyla öldürdüklerini itiraf etti. "Uyuyamıyorum. Çimen'i aile meclisi kararıyla öldürüp gömdük" dedi. Çimen Yüksel'in cesedi bulunamayınca mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Yargıtay, cesedin bulunmasının mutlak bir zorunluluk olmadığına vurgu yaparak, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine beraat verilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı bozdu. 

9 yıl sonra itiraf etti 

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre, Çimen Yüksel, 2000 yılında henüz 18 yaşındayken aile meclisi kararıyla öldürüldü. Cinayet, genç kadının kaybolmasından 9 yıl sonra polise giden ağabeyi Savaş Yüksel’in 15 yıl önce kaybolan 18 yaşındaki Çimen Yüksel'in ağabeyi olaydan 9 yıl sonra itirafıyla ortaya çıktı. Ağabeyin “Kız kardeşim her gece rüyama giriyor, 9 yıldır uyuyamıyorum. Çimen’i aile meclisi kararıyla öldürüp gömdük” itirafında bulunmasıyla genç kadının annesi Şerife Yüksel(53), babası Yaşar Yüksel(55) ağabeyleri Savaş Yüksel(35), Seven Yüksel(31) ve İzzet Yüksel(29) tutuklandı. Aileden bir tek kız kardeş Hatice Yüksel tutuklanmadı.  

Tüm sanıklar polise cinayeti itiraf etti, ancak Çimen’in cesedi gösterilen yerde yapılan aramalara rağmen bulunamayınca, sanıklar bu defa mahkemede, ilk ifadelerini baskı altında dayak yiyerek verdiklerini ileri sürdü. 4 yıl süren dava sonunda mahkeme cesedin bulunamamasını gerekçe göstererek, sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Kararın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1.Ceza Dairesi, anne Şerife Yüksel’e verilen beraat kararının onanmasına, baba Yaşar ile ağabeyler Savaş, Seven ve İzzet Yüksel’in beraat kararlarının ise polisteki itirafları dikkate alınarak bozulmasına hükmetti.

Yargıtay, cesedin bulunmasının mutlak bir zorunluluk olmadığına vurgu yaparak, itiraflarına rağmen baba ve 3 ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine beraat kararı verilmesinin isabetsiz olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

aile meclisitarafındanöldürüldügenç kadın9 yıl sonraitirafberaatyargıtaykararı bozdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24