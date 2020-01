'Kız kardeşimi 9 yıl önce öldürdük, uyuyamıyorum!'

15 yıl önce kaybolan 18 yaşındaki Çimen Yüksel'in ağabeyi olaydan 9 yıl sonra genç kadını aile meclisi kararıyla öldürdüklerini itiraf etti. "Uyuyamıyorum. Çimen'i aile meclisi kararıyla öldürüp gömdük" dedi. Çimen Yüksel'in cesedi bulunamayınca mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Yargıtay, cesedin bulunmasının mutlak bir zorunluluk olmadığına vurgu yaparak, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine beraat verilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı bozdu.

9 yıl sonra itiraf etti

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre, Çimen Yüksel, 2000 yılında henüz 18 yaşındayken aile meclisi kararıyla öldürüldü. Cinayet, genç kadının kaybolmasından 9 yıl sonra polise giden ağabeyi Savaş Yüksel’in 15 yıl önce kaybolan 18 yaşındaki Çimen Yüksel'in ağabeyi olaydan 9 yıl sonra itirafıyla ortaya çıktı. Ağabeyin “Kız kardeşim her gece rüyama giriyor, 9 yıldır uyuyamıyorum. Çimen’i aile meclisi kararıyla öldürüp gömdük” itirafında bulunmasıyla genç kadının annesi Şerife Yüksel(53), babası Yaşar Yüksel(55) ağabeyleri Savaş Yüksel(35), Seven Yüksel(31) ve İzzet Yüksel(29) tutuklandı. Aileden bir tek kız kardeş Hatice Yüksel tutuklanmadı.

Tüm sanıklar polise cinayeti itiraf etti, ancak Çimen’in cesedi gösterilen yerde yapılan aramalara rağmen bulunamayınca, sanıklar bu defa mahkemede, ilk ifadelerini baskı altında dayak yiyerek verdiklerini ileri sürdü. 4 yıl süren dava sonunda mahkeme cesedin bulunamamasını gerekçe göstererek, sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Kararın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1.Ceza Dairesi, anne Şerife Yüksel’e verilen beraat kararının onanmasına, baba Yaşar ile ağabeyler Savaş, Seven ve İzzet Yüksel’in beraat kararlarının ise polisteki itirafları dikkate alınarak bozulmasına hükmetti.

Yargıtay, cesedin bulunmasının mutlak bir zorunluluk olmadığına vurgu yaparak, itiraflarına rağmen baba ve 3 ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine beraat kararı verilmesinin isabetsiz olduğunu bildirdi.