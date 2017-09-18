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Ailelerin yüzde 85’i okul servislerine güvenmiyor

"Her 10 veliden 9’unun beklentisi güvenlik"

18 Eylül 2017 17:41

Türkiye’de bugün (18 Eylül 2017) itibariyle okul zilinin çalması ile birlikte ‘Okul servisleri ne kadar güvenli’ tartışması tekrar gündeme geldi. Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşılırken, velilerin yüzde 85’inin okul servislerine güvenmediği ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında katılımcılara “Okul servislerine güveniyor musunuz?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 43’ü “okul servislerine güvenmiyorum” yanıtını verdi. Yüzde 42’si ise “okul servislerine güvenmediğini ama alternatifinin olmadığı” yanıtını verdi. Katılımcıların sadece yüzde 15’i okul servislerine güveniyorum dedi.

15-18 Eylül 2017 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 309 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, araştırmaya katılan kişilere okul servisleriyle ilgili sorular sorulurken, dikkat çekici yanıtlar alındı.

Velilerin yüzde 46’sı servis şoförünü bile tanımıyor!

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Çocuğunuzun okul servisinin şoförünü ve şirketi hakkında bir fikriniz var mı?” sorusu yöneltildiğinde, katılımcıların yüzde 54’ü servis şoförünü ve şirketi tanıdığını söylerken, yüzde 46’sı ise ne şoförü ve ne de şirketini tanıdığını söylemiştir.

Her 10 Veliden 8’i okul servislerinin denetlenmediğini düşünüyor

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Okul servislerinin yeterince denetlendiğini düşünüyor musunuz?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 81’i yeterince düşünmediklerini ve şikâyetlerine karşılık bulmadığını söylemiştir Katılımcıların sadece yüzde 19’u okul servislerini denetlendiklerini düşünmektedir.

Her 10 veliden 9’unun beklentisi güvenlik

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Okul servisinden öncelikli beklentiniz nedir?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 87’si “Güvenli Olması” yanıtını verirken, yüzde 5’i “Şoförün Nitelikli Olması”, yüzde 4’ü “Hostes Hizmetinin Olması “, yüzde 3’ü “Zamanlamaya Uyması”, yüzde 1’i ise “Konfor” yanıtını verdi.

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