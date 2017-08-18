3 yaşındaki Alperen'in okul servisinde ölümüne ilişkin yeni tutuklama

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde, kreşe geldiği öğrenci servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Özel Sevgi Yumağı Anaokulu olayın ardından kapatılırken okulun sahibi Yurdagül İşgören hakkında akşam saatlerinde yakalama kararı çıkarıldı. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan rehber personel D.K.'nın tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.