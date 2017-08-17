3 yaşındaki Alperen unutulduğu okul servisinde havasızlıktan boğularak öldü

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde uyuduğu kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin, havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen servis şoförü T.İ., 'Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serviste görevli D.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın tüm yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan ve Buket Sakin çifti, 3 yaşındaki oğulları Alperen'i kreşe götürmek üzere okul servisine bindirdi. Servis şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K., Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na geldiklerinde öğrencileri indirmeye başladı. Rehber personel D.K., bu sırada ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı otoparka çekti. Öğle yemeğinde Alperen'in yokluğu fark eden öğretmenler, okulu ve bahçesini aramaya başladı. Öğretmenlerin çabası yetersiz kalınca okulun güvenlik kameraları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yönetimi Alperen'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen'i sabah oturduğu koltukta hareketsiz halde bulunca, Karşıyaka'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak minik Alperen'in havasızlıktan öldüğü anlaşıldı. Alperen Sakin'in cansız bedeni, savcının incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Servis çalışanları gözaltına alındı

Otopsisi yapılan minik Alperen daha sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis, olayla ilgili servis şoförü T.İ. ile rehber personel D.K.'yi gözaltına aldı. İfadelerinde suçsuz olduklarını belirten iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Serkan ve Buket çiftinin okuldan ve servis görevlilerinden şikayetçi oldukları ve dava açacakları öğrenildi. (DHA)