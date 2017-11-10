“Ailelerin vakitsizliği çocukları mutsuz ediyor”

İSTANBUL, (DHA)- YETİŞKİNLERİ etkisi altına alan teknolojinin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Okan üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, “Araştırmalara göre, ailenin dikkatinin çocuğun üzerinde olduğu süre çok kısa ve bu durum çocukları mutsuz ediyor” dedi.

Modern yaşamın getirdiği olanakların ve çalışma hayatının anne babaları da etkisi altına aldığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, “Teknolojinin hayatın her alanında var olmasıyla birlikte babalar gün içerisinde çocuklarıyla elli saniye, anneler ise en fazla beş dakika birebir zaman geçiriyor. Bu süre çocukları mutlu etmek için yeterli değil. Günümüzde yetişkinleri dahi esir alan teknolojinin çocukların psikolojisi üstünde de çok ciddi etkileri bulunuyor” dedi.

“VAKTİN NİTELİĞİ DE ÖNEMLİ”

Ortaya çıkan olumsuzlukların üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Güler, “Hasta bir çocuğun ihmal edilmeden doktora başvurulmasının önemli olduğu gibi; psikolojik ve sosyal gelişimi için de benzer yaklaşıma sahip olunması gerekiyor” diye konuştu. Ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri vaktin niteliğinin de önemli olduğunu söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Güler, “Her ne kadar birlikte uzun zaman geçirildiği düşünülse de etkileşimin ve dikkatin tamamen çocuğun üzerinde olduğu süre, düşünülenden çok daha kısa. Aynı ortamda bulunuyor olmak aynı ortamı paylaşıyor olmak birlikte vakit geçirildiği anlamına gelmez. Zamanın sadece süresi değil, niteliği de önemli’’ diye konuştu.

“ ‘SENİ ÖNEMSİYORUM’ MESAJINI VERİN”

Ailelerin çocuklarına verdikleri mesajlara da dikkat çeken Güler şöyle devam etti: “Çocuklarla birlikte geçirilen süre içerisinde çocuklara, ‘senin için buradayım’, ‘seni dinliyorum’, ‘seni anlıyorum’, ‘seni önemsiyorum’ mesajlarının verilmesi gerekiyor. Ayrıca, ailelerin çocukla paylaştığı süre kısa olsa bile etkileşimin ve farkındalığın olması, çocukla olan birlikteliği anlamlı kılmak için önemli. Çok pahalı ve karmaşık oyuncaklar yerine birlikte zaman geçirmek çocukluk anılarında daha fazla yer alıyor.”

“MUTLU ETMEK İÇİN ONU DİNLEYİN”

Güler, çocuklarını mutlu etmek isteyen ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuğumuzla duygu paylaşımında bulunun, mutluluğunuzu onunla paylaşın, çocuğunuzla konuşurken göz teması kurarak onu dinleyin. Dikkatiniz farklı bir yerde olmadan tamamen çocuğun ne söylediğine odaklanın, çocuğun güçlü yönlerini takdir edin, yemeğe ailece oturun, başkalarının hislerine önem vermeyi öğretin, çocuğun duygularını ifade etmelerine imkân sağlayın, çocuğunuza sevginizi gösterin, başka çocuklarla arkadaşlık kurmalarına olanak sağlayın, ekrana bakma süresini azaltın.”

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