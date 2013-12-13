Aileleri evliliğe izin vermeyen genç çift intihar etti

Çorum'da nişanlı bir çiftin, aileleri evlenmelerine izin vermediği için intihar ettiği öne sürüldü. Genç çift ailelerine bıraktığı notta, "Şimdi bizi ayırdığınız için mutlu oldunuz mu?" diye yazdı.

Askerlik yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) memleketi Çorum'a izne gelen genç ile nişanlısı, kırsal alanda ölü bulundu. Çiftin intihar ettiği ileri sürüldü.

Merkez Güveçli köyü kırsalına ava çıkan bir grup avcı, arazide park halinde bulunan otomobilin önünde biri kadın 2 kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iki kişinin de av tüfeğiyle vurularak öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesi sonucu cesetlerin, aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan Güleser Uygur (17) ile Berat Gözay'a (20) ait olduğu anlaşıldı.

Olay yerindeki bulgulara göre, Berat Gözay'ın, Güleser Uygur'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uygur'un cesedi Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, Gözay'ın cesedi ise Çorum Özel Hastanesi morguna götürüldü.

Yakınları, Berat Gözay'ın cenazesinin morga kaldırılması sırasında fenalık geçirdi. Yetkililer, cesetlerin otopsi sonrasında Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini belirtti.

Bu arada Uygur ile Gözay'ın cesetlerinin bulunduğu yerde park halindeki otomobilin içinde ailelere hitaben yazılmış bir not bulundu. Altında iki gencin de isimlerinin yer aldığı notta, "şimdi bizi ayırdığınız için mutlu oldunuz mu?" diye yazdıkları öğrenildi.