Ailelere ‘online oyun’ uyarısı: Çocuklar siber zorbalığa maruz kalıyor

Pandemide çocukların online oyunlarda geçirdikleri süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini belirten avukat Murat Aydar, “Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor. Ancak ebeveynler bunun suç olduğunu bilmiyor. Oysa Neredeyse her 4 ebeveynden biri, çocuklarının internette bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 18’i siber zorbalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için, bu tehdidi tam olarak tanımlayamıyor.. Bugüne kadar 100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduk” diyerek ailelerin ve çocukların bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan araştırmalar özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukların online oyunlar aracılığıyla hakarete uğradığını ortaya koydu. Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" anketine göre, anne-babaların yüzde 57’si siber zorbalığın çocukları için büyük bir endişe kaynağı olarak görüyor. Buna karşın ailelerin siber zorbalık ya da siber güvenlik konularında yeterli bilgi sahibi olmamaları, konuyu gizli bir tehdit haline dönüştürüyor. Neredeyse her 4 ebeveynden biri, çocuklarının internette bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 18’i siber zorbalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için, bu tehdidi tam olarak tanımlayamıyor.

"Ebeveynlerin konunun yasal tarafını çok iyi bilmesi gerekiyor”

Ebeveynlerdeki bilgi eksikliğinin sanal zorbalığın yöntemleriyle sınırlı olmadığını belirten Avukat Muharrem Murat Aydar, “Çocukların maruz kaldığı sanal zorbalıklar online oyunlarla giderek artıyor. Ebeveynler farkında değil ama çocukları gözlerinin önünde hakaretle karşı karşıya kalıyor. Bu duruma müdahale edebilmek için, ebeveynlerin konunun yasal tarafını da çok iyi bilmesi gerekiyor” dedi.

"Şirketler davalar sırasında talep edildiğinde IP bilgilerini mahkemeye verebiliyor"

Online oyunlarda yapılan hakaretlerden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çeken Aydar, siber zorbalık ile ilgili şunları söyledi:

“Online oyunlar sırasındaki tüm yazışma ve konuşmalar oyun geliştirici şirketler tarafından kayıt altına alınıyor. Şirketler, açılan davalar sırasında talep edildiğinde oyuncuların konuşma ve mikrofon kayıtları ile IP bilgilerini mahkemeye verebiliyor."

"100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduk"

Müvekkilleri aracılığıyla online oyunlar üzerinden hakaret eden 100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Aydar, "Online oyunlarda yapılan hakaretin suç teşkil etmeyeceği yönünde bir inanış var. Bu konuda yaptırımın olmadığının düşünülmesi suçu yaygınlaştırabiliyor. Suç duyuruları yaygınlaşıp davalar açıldığında, online oyunlar üzerinde yapılan hakaretlerde gözle görülür bir düşüş olacaktır.” dedi.

"6 ay içinde dava açabilirler"

Ebeveynleri çocukların oynadıkları online oyunlara dahil olmayı öneren Aydar, “Çocuklar oyun sırasında maruz kaldıkları hakaretleri suç olarak algılayamayabilir. Bu nedenle siber zorbalığın tespiti konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Hakaret suçu tespit edildiğinden itibaren 6 ay içinde dava açma şansı bulunuyor” diye konuştu. (DHA)