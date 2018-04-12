Aileler tepkili; "Nitelikli okulların yarısı meslek ve imam hatip liselerinden oluşacak"

Eğitimciler ve veliler liselere giriş sınavında öğrencilerin yerleşeceği okulların yarısından fazlasının imam hatip ve meslek olmasına tepki gösterdi. Veli-Der adına konuşan Ayşe Acar “Aileler çocuklarını tarikat ve cemaatlerin cirit attığı imam hatiplerin kucağına atmamak için kredi çekmeye, borç batağına mahkum edilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınavla öğrenci alacak liseleri açıkladı.1367 okulun 747 tanesi imam hatip ve meslek lisesi. İstanbul’un en fazla nüfus yoğunluğu olan ilçelerinden Esenler’de sadece 1 nitelikli okul belirlendi. O okul da kız imam hatip lisesi oldu. Ankara’da 50 meslek ve imam hatip lisesi belirlenirken, fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi toplam sayısı 32’de kaldı. Isparta, Çorum, Edirne gibi en az 31 ilde ise yüzde 10’luk dilime giren bir tane Anadolu lisesi dahi yok. Eğitimciler ve veliler yeni sisteme itirazlarını paylaşarak, MEB’in yayımladığı yönetmelik ve yönergeye dava açacaklarını belirtti.

TEOG yerine getirilen yeni ortaöğretim geçiş sisteminde ‘nitelikli okul’ olarak adlandırılan ve öğrencilerin yüzde 10’unun sınavla yerleşeceği liseler arasında 309 fen lisesi, 89 sosyal bilimler lisesi, 222 Anadolu Lisesi, 298 imam hatip ve 449 meslek lisesi nitelikli okul olarak belirlendi.

Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuruları başladı

Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından eğitimcilerin ve velilerin tepkisi geldi. Eğitim Sen ve veli dernekleri, yönetmelik ve yönergeye dava açacaklarını açıkladı. Mülkiyeliler Birliğinde yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Türkiye’nin en büyük sınav kaosu haline gelen ortaöğretim geçiş sisteminin bu haliyle uygulanması halinde telafisi olmayan olumsuzluklar yaşanacağını belirtti. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda hem adrese dayalı kayıt sistemi hem de merkezi sınavla çocukları zorunlu olarak imam hatipleştirme ve meslek liselileştirme projesi olduğuna vurgu yapan Aydoğan, yapılan bu uygulama ve dayatmanın eğitim hakkı ihlali olduğunu söyledi. Belirlenen 1367 okuldan 747’sinin imam hatip ve meslek lisesi olduğuna dikkat çeken Aydoğan, “Bu AKP’nin eğitimde dinselleştirme ve işçileştirme politikasında ısrarını gösteriyor” dedi.

"Yargıya taşıyacağız"

Sınava girmeyip adrese dayalı kayıt sistemiyle yerleşecek öğrencilerin yapmak zorunda olduğu 5 tercihle istemedikleri okullara yerleşmek zorunda kalacaklarına dikkat çeken Aydoğan, “İlk 3 tercihine Anadolu lisesi yazan bir öğrenci 4. ve 5. tercihleri imam hatip ve meslek lisesinden birini ya da ikisini tercih etmek zorunda bırakıldığından bu dayatmanın adı ‘Öğrenci istemediği okula gitmiyor’ olarak kamuoyuna lanse edilecektir” dedi. Bakan Yılmaz’ın ‘Hiçbir öğrencimizi, velimizi istemediği bir liseye yönlendirme yok’ açıklamasının fiili zorlamayla anlamını yitirdiğini belirten Aydoğan, yayımlanan yönetmelikte yerleştirme kriterlerinin de açıkça belirtilmediğini söyledi. Aydoğan, öğrencilerin tercih etmek istemedikleri imam hatip ve meslek liselerine gitmek zorunda bırakıldığını, sistemden çıkış yolu olarak da özel liselerin işaret edildiğini kaydetti. MEB’in yönetmelik ve yönergesini ayrı ayrı yargıya taşıyacaklarını belirten Aydoğan, velilerle birlikte dava açacaklarını söyledi.

Veli-Der adına konuşan Ayşe Acar da çocukların piyasacı ve gerici kuşatmanın nesneleri haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, “Aileler çocuklarını tarikat ve cemaatlerin cirit attığı imam hatiplerin kucağına atmamak için kredi çekmeye, borç batağına mahkum edilecek. ÖVDER adına konuşan Enver Önder, son 15 yılda MEB’in en kararlı izlediği yolun eğitim alanını bozacak düzenlemeler olduğunu belirtti. Son düzenlemenin çocukların geleceği üzerine ipotek koymak anlamına geldiğini anlatan Önder, bu toplumu teslim alma çabasıdır diye konuştu.

Esenler'de tek okul kız imam hatip

Daha önce okul sayısının 600 olarak belirlendiğini ama kılavuzda 1367 okulun yer aldığını belirten Aydoğan, bu artışın nedenini sordu. Proje okullarının plansız artışıyla yeni öğretmen sürgünleri yaşanacağını söyleyen Aydoğan, “İstanbul’un büyük ilçelerinden Esenler’de sadece bir okul listede yer alıyor. Bu da kız imam hatip lisesi. Ankara’da 50 meslek lisesi ve imam hatip lisesi belirlenirken, fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi sayısı 32’de kalmış. İzmir’de de imam hatip ve meslek lisesi sayısı 37 iken, fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi sayısı 25’te kalmış” diye konuştu.

Isparta, Çorum, Gümüşhane, Edirne gibi en az 31 ilde yüzde 10’luk dilime giren öğrenciler için bir tane dahi Anadolu lisesi belirlenmediğini ifade eden Aydoğan “Çorum’da 2 meslek ve 2 imam hatip lisesi belirlenirken, Aksaray’da akademik başarısı yüksek 7 tane Anadolu lisesi varken sadece Aksaray İmam Hatip Lisesi, Uşak’ta Eşme Ahmet Avcı Anadolu Lisesinin akademik başarısı yüksekken bu lise değil, meslek lisesi belirlenmiştir. Adana’da ise belirlenen okullara ulaşım sorunu vardır” dedi.