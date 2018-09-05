Aileler okul ve eğitime hangi ülkede ne kadar harcıyor?

Dünyanın farklı ülkelerinde çocuk okutmak ailelere ne kadara mal oluyor? Çocuklar okulda kaç saat geçiriyor?

Birçok ülke için sonbahar yeni eğitim yılının başlangıcını ifade eder. Ama ülkeler arası eğitim farkı oldukça dikkat çekicidir. Yani ABD'de okula gitmek ile Şili, Rusya veya İzlanda'da okula gitmek birbirinden farklıdır.

Peki, okul süresi en kısa olan ülke hangisi? Okul araç gereçleri için en fazla para harcayan aileler hangi ülkede? Hangi ülkede ortalama eğitim süresi 23 yılı buluyor?

İşte dünyanın farklı ülkelerinde eğitim sistemine ışık tutan bazı veriler:

Temel eğitim malzemelerine ne kadar harcanıyor?

ABD'de okullar açılırken ortalama bir ailenin çocuğu için yaptığı okula dönüş masrafı 685 doları buluyor. Bu rakam 2005'ten bu yana 250 dolarlık bir artışı ifade ediyor. 2018'de bu ülkede ailelerin yaptığı toplam okula başlama masrafının 27,5 milyar dolar olması bekleniyor. Üniversite eğitimi de dahil edildiğinde bu rakam 83 milyar dolara ulaşıyor.

Bu masraflar içinde en büyük kalemi, ortalama 299 dolar ile bilgisayar oluşturuyor. Ardından 286 dolar ile üniforma ve giysi, 271 dolar ile tablet ve hesap makinesi gibi elektronik gereçlere yapılan masraflar geliyor.

Defter, kalem, kitap vb. temel malzemeler için yapılan harcama ise ortalama 112 dolar.

Danimarka'da okulda geçirilen süre ortalamadan 200 saat daha fazla

33 gelişmiş ülke arasında ilkokul öğrencilerinin okulda geçirdiği zaman bakımından Rusya en sonda geliyor.

Uluslararası ortalama 800 saat iken Rusya'da ilkokul öğrencileri yılda sadece 500 saat okulda geçiriyor.

8 aylık bir eğitim yılı açısından bu, günde 5 saatlik eğitim anlamına geliyor.

Ama bu durum eğitim düzeyi bakımından Rusya'yı olumsuz etkilemiyor. Burada okuma-yazma oranı yüzde 100'e yakın.

Danimarka ise diğer uçta yer alıyor. Bu ülkede ilkokul öğrencileri yılda toplam 1000 saatlerini sınıfta geçiriyor. Bu Rusya'ya kıyasla iki ay daha fazla okul demek. Ayrıca burada okul daha geç saatte kapanıyor.

Danimarka'nın eğitim bakımından listede ilk beşte yer almasında belki de bu uzun okul sürelerinin de payı var.

Eğitimin en pahalı olduğu yer Hong Kong

Hangi ülkede okula gittiğine bağlı olarak toplam eğitim masrafları arasındaki fark 100 bin doları bulabiliyor.

Okul ücretleri, kitap, ulaşım, konaklama gibi kalemler toplandığında ilkokuldan üniversiteye kadar toplam masraflar bakımından Hong Kong açık arayla en pahalı yer olarak çıkıyor karşımıza.

Hong Kong'da aileler bir çocuğun eğitimi için burslar dışında ceplerinden ortalama 131 bin dolar harcıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ise 99 bin dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Ardından 71 bin dolar ile Singapur, 58 bin dolar ile ABD geliyor.

Amerika'da artan üniversite giderlerine rağmen ailelere düşen masraf oranı yüzde 23. Fransa'da ise ailelerin eğitim süreci boyunca toplam katkısı 16 bin dolar civarında.